Piemonte: allerta su truffe su finto personale incaricato

Finto personale della Regione Piemonte chiama o fa visite a casa con la scusa di acquisire informazioni sulle utenze di luce e gas, su erogazioni di bonus o rimborsi o per altre informazioni.

‘ATTENZIONE AI CONTATTI E ALLE VISITE A DOMICILIO, NON SIAMO NOI’

E’ quanto risulta all’istituzione piemontese da varie segnalazioni arrivate in questi giorni e già comunicate all’Autorità giudiziaria. Per questo motivo la Regione Piemonte precisa che non sono in corso contatti o visite a domicilio da parte di personale della Regione, e invita i cittadini a diffidare di queste proposte e di non comunicare i propri dati personali.

Fonte Agenzia Dire



var url262935 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=262935”;

var snippet262935 = httpGetSync(url262935);

document.write(snippet262935);