Zes unica, al via il piano strategico: ecco cosa prevede

La Zona economica speciale (ZES), il cui piano strategico è stato adottato oggi nel corso di una riunione tra governo ed enti locali interessati, è un’area nella quale l’esercizio di attività economiche può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

8 regioni

La ZES unica comprende le otto regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e supera il previgente modello decentrato delle otto ZES, limitato alle aree retroportuali. “Tale modello, eccessivamente parcellizzato e disomogeneo, non si è mostrato efficace per lo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno. L’istituzione della ZES unica, frutto di un duro negoziato con la Commissione europea, costituisce quindi un cambio di passo fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno”, si legge in una sintesi messa a punto da Palazzo Chigi. “Non si tratta, come spesso erroneamente rappresentato, della semplice somma delle vecchie otto ZES, ma di un nuovo progetto, di un nuovo paradigma, disegnando una grande area unitaria e competitiva di attrazione dell’investimento, diversificata al proprio interno da una ricchezza di specializzazioni funzionali e produttive”, spiega Palazzo Chigi, secondo il quale “ciò permette di aumentare la competitività del Mezzogiorno a livello internazionale, valorizzando il suo apparato produttivo, evitando quelle evidenti situazioni di asimmetria competitiva tra le imprese operative nelle ZES e quelle che ne sono escluse in territori della stessa regione. La ZES unica è la più grande d’Europa, identificandosi con il Mezzogiorno, che costituisce una parte importante dell’economia nazionale, con una popolazione di quasi 20 milioni di abitanti, un PIL complessivo di oltre 430 miliardi di euro, più di 6,3 milioni di occupati, oltre 1,3 milione di imprese e più di 68 miliardi di euro di merci esportate”.

QUALI SONO I VANTAGGI DELLA ZES UNICA

Le imprese che operano in area ZES godono di semplificazioni amministrative e vantaggi fiscali:

i progetti che rientrano nei settori strategici (come definiti dal Piano strategico) accedono ad un regime semplificato (c.d. “autorizzazione unica”): è sufficiente presentare una sola istanza, con procedimento amministrativo semplificato e tempi molto più rapidi di quelli ordinari.

In questi casi, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi può costituire variante allo strumento urbanistico e comportare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.

strumenti fiscali agevolati destinati agli operatori che investono nell’area ZES unica, tra i quali il credito di imposta per gli investimenti in area ZES previsto dall’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023.

IL PIANO STRATEGICO

L’art. 11 del decreto-legge n. 124 del 2023 prevede l’adozione del Piano strategico della ZES unica, per definire, in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica.

Il termine per l’adozione del Piano, che ha durata triennale, è stato fissato dal cd. Decreto Coesione al 31 luglio 2024.

Fonte: agenzia dire