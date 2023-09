Carfora, Confimi Industria Campania e Confimi Industria Bari Bat Foggia Uniscono le Forze per il Futuro delle Zone Interne

Mercoledì 13 settembre, presso il Palazzo dei Congressi della Fiera del Levante di Bari, è stata tenuta una conferenza di grande importanza, promossa da Confimi Industria Bari Bat Foggia, in collaborazione con il Centro Studi INTRAPRESA e con la partecipazione di Luigi Carfora presidente di Confimi Industria Campania e di Manlio Guadagnuolo, Commissario del Governo ZES Adriatica Interregionale Puglia Molise.

L’evento è stato caratterizzato dalle dichiarazioni del Presidente di Confimi Industria Campania, Carfora, il quale ha posto l’attenzione su tematiche cruciali per lo sviluppo delle zone interne della Campania. Le zone interne della Campania si trovano attualmente ad affrontare una sfida significativa, con la crescita dello spopolamento sia in termini di popolazione residente che di presenza d’aziende. In questo contesto, il Presidente Carfora ha ribadito l’importanza di un approccio strategico mirato al fine di stimolare la rinascita economica di queste regioni, sottolineando che le Zone Economiche Speciali (ZES) non rappresentano la panacea per tutti i mali.

Carfora ha dichiarato

“Nessun imprenditore di buonsenso investirebbe in regioni prive di servizi essenziali come infrastrutture stradali, energia, acqua, fognature e connettività digitale e per concludere dove, attualmente, manca anche la forza lavoro. Dobbiamo considerare attentamente se l’industrializzazione rappresenti la strada giusta per queste zone, o se invece dovremmo esplorare settori come l’agricoltura, la viticultura, l’enogastronomia e il turismo come valide alternative di sviluppo economico .”

Il Presidente ha invitato a adottare approcci più flessibili e innovativi per il rilancio delle regioni, evitando di replicare modelli economici che potrebbero non essere adatti al contesto locale.

Inoltre, ha ribadito l’importanza di applicare la misura delle Zone Economiche Speciali anche al recupero dei capannoni industriali dismessi, un aspetto spesso trascurato ma di grande rilevanza per l’ambiente e il benessere delle comunità locali.

Infine, il Presidente Carfora ha concluso

“In un’era in cui il riciclo e la sostenibilità sono imperativi, non possiamo permetterci di lasciare inutilizzati i capannoni industriali, quando abbiamo già terreni e capannoni industriali urbanizzati pronti per essere riattivati. È molto importante attuare soluzioni sostenibili con tempestività per assicurare un futuro prospero alle nostre regioni. Altrimenti, se ritardiamo o non affrontiamo questa sfida adeguatamente, la ZES unica, pensata per trasformare il destino del nostro territorio, potrebbe trasformarsi in un’arma a doppio taglio.

Riccardo Figliolia, Fondatore e Segretario Generale di Confimi Industria Bari, ha sottolineato: “Lo sviluppo del Sud dell’Italia deve essere alimentato dalle risorse endogene o non sarà sviluppo affatto!” La Zona Economica Speciale (ZES) Unica del Sud, presentata da Confimi Industria a Napoli lo scorso 7 luglio, è ora una realtà tangibile. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il successo di una ZES Unica dipende dalla sua corretta progettazione e implementazione; altrimenti, potrebbe rivelarsi inefficace o persino controproducente. Quattro pilastri fondamentali sono indispensabili per costruire una crescita solida e sostenibile nel Mezzogiorno d’Italia: Fisco, Credito, Energia e Burocrazia. È cruciale che la nuova ZES affronti con successo queste quattro sfide, poiché rappresenterebbe un trampolino di lancio straordinario per l’economia delle regioni meridionali. Gli incentivi, spesso mirati alle multinazionali, non sono la chiave del successo. Ciò di cui le aziende meridionali hanno bisogno è una politica che semplifichi e alleggerisca gli oneri burocratici, liberando il potenziale delle energie economiche del Sud e evitando la creazione di nuovi apparati centralizzati.

Infine, il Commisssrio del Governo della ZES Adriatica, ing. Manlio Guadagnuolo ha dichiarato

“Nella ZES Adriatica stiamo dando valore alle imprese votate al miglioramento del proprio profilo ESG di sostenibilità ambientale, sociale e di buona gestione aziendale, in linea con l’Agenda Europea 2030 e con gli obiettivi di GASEZ, la Global Alliance of Special Economic Zones delle Nazioni Unite. In collaborazione con Intesa Sanpaolo, dal prossimo 2 ottobre avvieremo l’iniziativa “Road2ESG” rivolta alle imprese. Esempio concreto è quello di Fonderie De Riccardis, a cui ho rilasciato ad agosto un’Autorizzazione Unica per un investimento a Soleto di sostituzione di forni a metano con forni elettrici e creazione di un impianto fotovoltaico in grado di compensare i consumi di energia elettrica da fonti fossili: una vera e propria svolta green per un’industria metalmeccanica. Al contempo, in sinergia con il Politecnico di Bari, stiamo sviluppando la tematica dei Cantieri green ESG per le opere infrastrutturali.”