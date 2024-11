Carfora: “Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Normative e Innovazioni a Confronto”

Confimi Industria Campania e Inail Campania annunciano la conferenza “Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: Normative e Innovazioni a Confronto”, che si terrà venerdì 8 novembre 2024, alle ore 14:30, presso Villa Bandini, in Viale dei Colli Aminei, 21, ingresso Ospedale C.T.O, Napoli.

La conferenza rappresenta un’importante occasione di confronto dedicata al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di approfondire le normative vigenti, esplorare nuove pratiche di prevenzione e incentivare il dialogo tra le diverse realtà sociali e imprenditoriali.

Scopi della Conferenza

* Sensibilizzare riguardo ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro.

* Approfondire le normative vigenti e le loro implicazioni.

* Presentare innovazioni e buone pratiche nel campo della sicurezza.

* Favorire una collaborazione costruttiva tra istituzioni, aziende e sindacati per ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Programma dell’evento:

* 14:30 – 15:00 | Registrazione dei partecipanti, curata dai giovani dell’Istituto Alberghiero dell’I.S.I.S. “L. De’ Medici” di Ottaviano.

* 15:00 – 15:10 | Saluti e introduzione a cura della giornalista Brunella Cimadomo. Modera i lavori il Presidente di Confimi Industria Campania, Luigi Carfora. Saluti istituzionali della Vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, Flavia Sorrentino.

* 15:10 – 15:30 | Apertura dei lavori a cura di Daniele Leone, Direttore Regionale INAIL Campania.

* 15:30 – 15:50 | Aggiornamenti normativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con approfondimenti sul Decreto Legislativo 81/2008 – Giuseppe Cantisano, Dirigente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

* 15:50 – 16:10 | Introduzione alla “Patente a Crediti” per la sicurezza nei luoghi di lavoro – Giuseppe Cantisano.

* 16:10 – 16:30 | Risvolti penali e amministrativi in caso di violazione delle normative – Angelo Mastrocola, Avvocato in diritto penale amministrativo.

* 16:30 – 17:00 | Formazione e sensibilizzazione continua sulla sicurezza – Sergio Bolletti Censi, Direttore di Cosvitec Università & Impresa, e Carlo Pappone, Direttore di MATER SCARL.

* 17:00 – 17:30 | Tavola rotonda sulla collaborazione tra istituzioni, aziende e sindacati – Interventi di Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale CONFSAL, e Doriana Buonavita, Segretaria Generale CISL Campania.

* 17:30 – 18:00 | Testimonianze di imprenditori attivi nella promozione della sicurezza – Stefano Meo (Confedertecnica), Nazzareno Iarrusso (Federarchitetti), Pasquale D’Errico (Gema SPA).

* 18:00 – 18:30 | Testimonianza del Dirigente Scolastico Vincenzo Falco e dei rappresentanti di settore Vincenzo Vanacore (termalismo) e Andrea Seddio (torrefazione), sull’importanza della sicurezza per chi si avvia verso la prima occupazione.

* 18:30 | Relazione conclusiva di Milko Verticchio, Tenente Colonnello e Comandante del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli, Arma dei Carabinieri, illustrerà le attività svolte dall’Arma nel campo della sicurezza sul lavoro.

Confimi Industria Campania e Inail: Unione per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

L’evento rappresenta un ulteriore sviluppo dell’atto di intenti siglato lo scorso luglio tra Confimi Industria Campania e la Direzione Regionale INAIL Campania, rappresentati rispettivamente dal Presidente Luigi Carfora e dal Direttore Daniele Leone. Questo accordo sancisce una collaborazione strategica, volta a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso azioni congiunte per la tutela della salute dei lavoratori.

Secondo il Presidente Luigi Carfora

“Questo Atto di Intenti è un passo decisivo per rafforzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro in Campania. Crediamo fermamente che solo con la cooperazione tra le parti sociali si possa garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano”. Il Direttore Daniele Leone di INAIL Campania sottolinea: “L’intesa mira a creare una rete strutturata di supporto e a unire le competenze per prevenire incidenti e malattie professionali, contribuendo concretamente al benessere dei lavoratori”.

Confimi Industria Campania e INAIL invitano tutti gli interessati a partecipare per sostenere e diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro.