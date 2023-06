Economia, conferenza sulle Zes (Zone Economiche Speciali): estensione a tutto il Mezzogiorno, tra opportunità e sfide

Ad annunciare l’evento, che si terrà venerdì 7 luglio p.v. presso la sala “Caduti di Nassiriya” del Consiglio della Regione Campania (Centro Direzionale Isola F13, Napoli), è il Presidente di Confimi Industria Campania e del Consorzio Suggestioni Campane Promotion, Luigi Carfora.

Obiettivo primario

L’obiettivo primario dell’incontro è promuovere l’estensione delle ZES a tutte le Regioni del Mezzogiorno, fornendo una panoramica sulle opportunità di sviluppo che esse possono offrire alle imprese. Durante la conferenza, saranno affrontate anche le criticità legate alla minaccia del potenziale dumping causato dall’attuale individuazione territoriale e alla mancata premialità per le imprese già operanti sui territori che verrebbero escluse dalle agevolazioni.

La conferenza vedrà la partecipazione tra gli altri del Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR con delega per le ZES, Raffaele Fitto e Gianluca Cantalamessa, senatore, membro della 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Inoltre, saranno presenti l’Ambasciatore d’Algeria in Italia, Touahria Abdelkrim, il Console Generale di Algeria a Napoli, Chaouki Chemame, e il Console Generale del Regno del Marocco a Napoli, Mohamed Khalil.

Lista ospiti

La lista degli ospiti comprende anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo Deluca, Giosy Romano, Commissario straordinario del Governo della Zona economia Speciale (ZES) per la Campania e Calabria. Ancora, numerosi rappresentanti di Confimi Industria a livello nazionale e regionale. Saranno presenti inoltre esperti del settore e rappresentanti accademici, tra cui il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Prof. Fabio Villone.

Nell’incontro, saranno affrontate tematiche cruciali legate all’estensione delle ZES nel Mezzogiorno, con l’obiettivo di promuovere il dialogo, sensibilizzare il territorio e favorire lo sviluppo economico delle aree interessate nel bacino del Mediterraneo.