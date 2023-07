ZES: conferenza Confimi Industria Campania con istituzioni e realtà produttive a confronto

Oggi si è tenuta a Napoli, presso la sala “Caduti di Nassiriya” del Consiglio Regionale della Campania, la conferenza promossa e organizzata dal presidente di Confimi Industria Campania e del Consorzio Suggestioni Campane Promotion, Luigi Carfora. L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di sostenere l’estensione delle Zone Economiche Speciali (ZES) a tutte le regioni del Mezzogiorno, offrendo un’ampia panoramica sulle opportunità che queste possono offrire alle imprese per la crescita e lo sviluppo.

Lavori

I lavori, introdotti dalla giornalista Brunella Cimadomo e moderati da Luigi Carfora, hanno visto la partecipazione di esperti del settore, che hanno condiviso la loro prospettiva e competenza sulla ZES e sulla promozione di questa iniziativa. Tra i relatori intervenuti sono stati presenti:

– Sergio Ventricelli, Vice Presidente Nazionale di Confimi con delega alle Infrastrutture, Ricerca e Università, ha sottolineato l’importanza delle ZES come strumento per favorire gli investimenti e la crescita delle imprese nel Mezzogiorno.

– Alfonso Cialdella, Presidente di Confimi Industria Bari, ha evidenziato il ruolo strategico delle ZES nel creare nuove opportunità di sviluppo economico per le aziende locali.

– Amedeo Manzo, Presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria, ha discusso dell’importanza di sostenere le imprese attraverso strumenti finanziari adeguati nelle ZES.

– Riccardo Figliolia, Segretario Generale del Centro Studi Intrapresa, ha fornito una prospettiva sulla ricerca e l’innovazione all’interno delle ZES, sottolineando il ruolo chiave della collaborazione tra imprese e centri di ricerca.

– Luigi Verolino, docente del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha condiviso la sua esperienza nell’ambito delle tecnologie innovative applicate alle ZES.

– Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale della Campania, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e imprese per favorire lo sviluppo delle ZES.

– Riccardo Guarino, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Zona Economia Speciale (ZES) Campania, ha fornito un’analisi dettagliata del quadro normativo e delle opportunità offerte dalle ZES.

– Manlio Guadagnuolo, Commissario Straordinario del Governo della Zona Economia Speciale (ZES) Adriatica interregionale Puglia-Molise, ha condiviso le best practice e le esperienze relative all’implementazione delle ZES, e ha annunciato che la decima edizione dell’evento mondiale ‘Aice 2024’ delle oltre 4.500 ZES e delle 2.260 Zone franche di 140 Paesi si terrà per la prima volta in Italia, a Bari, dal 27 al 29 maggio 2024. Ha invitato tutti i presenti e ha sottolineato che la candidatura della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise è stata premiata durante la convention internazionale annuale della ‘World free zones organization’, svoltasi a Dubai.

– Gianluca Cantalamessa, senatore e membro della 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agroalimentare), ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra governo e parlamento per favorire lo sviluppo delle ZES in tutto il territorio italiano.

Luigi Carfora, promotore dell’iniziativa, ha dichiarato

“Questa conferenza è stata un importante momento di confronto e scambio di conoscenze sulla promozione della ZES in Italia. L’estensione delle Zone Economiche Speciali a tutte le regioni del Mezzogiorno rappresenta un’opportunità unica per favorire lo sviluppo economico e creare nuovi posti di lavoro. Siamo uniti nell’obiettivo di promuovere la Zes Italia e creare un ambiente favorevole agli investimenti e all’innovazione.”

L’evento ha dimostrato il forte impegno delle istituzioni, delle realtà produttive e degli esperti nel lavorare insieme per promuovere la ZES come strumento di sviluppo economico nel Mezzogiorno. L’accoglienza è stata curata dagli studenti e dai docenti dell’ISIS De Medici di Ottaviano ( Napoli)