Zes Sud Italia, Carfora (Confimi Campania): “Soddisfazione per ok Ue. Accolte le nostre richieste. Opportunità per tutta la Campania”

“La decisione della Commissione Europea di dar vita ad una Zes per il Sud Italia rappresenta una grande spinta allo sviluppo dell’intero Mezzogiorno, eliminando le discriminazioni tra una zona e l’altra e favorendo l’attuazione dei progetti del PNRR. Esprimo soddisfazione per l’accoglimento della nostra istanza”.

Il presidente

Così il Presidente di Confimi Industria Campania e del Consorzio Suggestioni Campane Promotion, Luigi Carfora, commenta la notizia del via libera alla Zes per il Sud.

Proprio qualche giorno fa Carfora aveva inviato al ministro Fitto una istanza per chiedere l’istituzione della Zes unica. Il documento era stato predisposto al termine di una conferenza sul tema alla quale avevano partecipato, oltre agli imprenditori di categoria, anche il Commissario straordinario della Zes Adriatica, Manlio Guadagnuolo e il rappresentante della Zes Campania e Calabria, Riccardo Guarino intervenuto per conto del commissario Giosy Romano.

“L’istituzione della Zes unica per il Sud renderà l’intera Campania una intera zona economica speciale e consentirà uno sviluppo autentico di tutta la regione”.