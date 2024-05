Cateno De Luca: “Liberare la Sicilia dalla mala politica e cambiare questa Europa liberticida”

Concludiamo la nostra lunga giornata in giro per la Sicilia a Letojanni con grande soddisfazione.

Vogliamo ringraziare il Sindaco Alessandro Costa per la calorosa accoglienza, il nostro coordinatore regionale Danilo Lo Giudice e il mitico Peppe Lombardo, presidente di Sicilia Vera.

Percorso di buona amministrazione

Con Sicilia Vera abbiamo avviato un percorso di buona amministrazione che ci ha visto impegnati in prima linea. Eravamo soli all’inizio, ma con determinazione e impegno abbiamo costruito il nostro partito a mani nude, piazza dopo piazza, dialogando con la gente e dimostrando di sapere amministrare.

Noi non ci siamo mai macchiati di un finito governo in ambito regionale con competenza e trasparenza.

Oggi, il nostro appello ai sostenitori è chiaro: andate alla ricerca di quanti già nel 2022 ci hanno dato fiducia. È fondamentale difendere la nostra leadership e continuare a lavorare per i nostri obiettivi, liberare la Sicilia dalla mala politica e cambiare questa Europa liberticida.