“Il Governo Meloni tradisce il Sud”: i manifesti della Regione Campania contro l’esecutivo

“Il Governo Meloni tradisce il Sud. Bloccati da un anno e mezzo i fondi per il Sud (Campania 6 miliardi). Bloccati i fondi per la cultura. Bloccati i fondi per le strade ed i Campi flegrei. Comuni avviati verso il dissesto”. Così su un manifesto che riporta il logo della Regione Campania la cui presenza a Caserta è denunciata dal deputato della Lega Gianpiero Zinzi.

“De Luca – scrive il parlamentare in post sul proprio profilo Facebook – continua ad usare soldi pubblici per fare propaganda politica ed alimentare le sue menzogne e questa mattina anche la mia Città è tappezzata di manifesti contro il governo. Ma la verità è un’altra: i fondi destinati alla Campania non sono bloccati e lui è l’unico governatore d’Italia che evita il dialogo con il governo e si rifiuta di spiegare come spenderà le risorse”.

Fondi sviluppo e coesione

“I Fondi di sviluppo e coesione – continua il post – servono alla nostra regione per crescere e rialzarsi (servizi e infrastrutture che mancano) e non possono essere ‘sperperati’ per le sagre paesane o addirittura non spesi. E allora anziché usare il logo della Regione Campania per sostenere e giustificare inutili costi di affissione, metta il simbolo del suo PD e almeno lo faccia a spese proprie. Qualcuno dovrebbe ricordargli poi che a Caserta il (doppio) dissesto finanziario di cui parla lo hanno generato i suoi amministratori che governano la Città ininterrottamente da anni. Chieda pure a Marino, suo sodale e assoluto protagonista di questo disastro”.

Fonte: agenzia dire