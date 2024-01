Regionali, Tajani conferma appoggio di Forza Italia e Bardi e Cirio

Forza Italia appoggia la corsa alle Regionali di Alberto Cirio in Piemonte e di Vito Bardi in Basilicata, entrambi presidenti in carica, mentre non propone un suo candidato per la Sardegna. Lo spiega il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani su RTL 102.5.

Miglior candidato possibile

“Bardi è il miglior candidato possibile; ha ottenuto ottimi risultati in Basilicata- argomenti Tajani-. Grazie ai proventi delle estrazioni del petrolio, i cittadini non pagano il gas, e ora non pagheranno nemmeno l’acqua. È un presidente che ha lavorato bene, ideale per far vincere il centro-destra in quella regione. Per la Sardegna, non proponiamo un candidato, confermiamo la fiducia al presidente Cirio del Piemonte e a Bardi della Basilicata, vogliamo la coesione del centro-destra”.

Fonte: agenzia dire