Della Ragione: “La inauguriamo! È pronta la pista di ghiaccio di Bacoli, sul mare”

La inauguriamo! È pronta la pista di ghiaccio di Bacoli, sul mare. Partiamo domani, ore 17. Con uno spettacolo artistico, con tanti Babbi Natale acrobatici. A Piazza Marconi. E sarà aperta tutti giorni. Dalla mattina alla sera. Per tutte le festività natalizie. Venite a pattinare sul ghiaccio. Adulti e piccini. È grande, quanto tutta la piazza. Divertimento assicurato per i bambini, per i ragazzi, per i più grandi.

Per tutti

Nel cuore della nostra città. A pochi passi dalle Lucia d‘Artista in Villa Comunale. Già visitare da migliaia di persone. A pochi passi dal Centro Storico, con tanti negozi, alberi illuminati ed addobbi. A pochi passi dalla spiaggia, dal mare. Tra il lago Miseno ed il borgo di Marina Grande. Sotto il nuovo Municipio. Sotto la scuola Guglielmo Marconi. Troverete un’atmosfera magica. Per l’inaugurazione, abbiamo previsto una bella festa. Ci saranno i Babbo Natale acrobatici che scenderanno dal tetto del Municipio, per consegnare dono ai bambini. Ci sarà lo show delle pattinatrici. Ci sarà tanto da divertirsi. Bacoli si propone sempre più come una delle città del Natale in Campania.

Due giardini incantati

Ed una pista di ghiaccio. Una novità che ha riscosso molto successo. Ringrazio l’assessore Mariano Scotto di Vetta e quanti hanno reso possibile questa suggestione incredibile. Vi aspettiamo in tantissimi. Insieme, facciamo vivere i nostri beni comuni. Ed aggiungiamo bellezza al bello. Un passo alla volta.