Municipio X, Gruppo consiliare M5S: “Ci vuole più di 1 minuto di rumore per sconfiggere il silenzio sulla violenza contro le donne”

“Oggi abbiamo aperto il Consiglio del Municipio Roma X con un minuto di rumore e non di silenzio, come imporrebbe la prassi. Solo il rumore abbatte il silenzio e l’omertà che, altrimenti, si ergono come mura inespugnabili attorno alla violenza contro le donne.

Gli interventi in Aula

Gli interventi in Aula sono stati tutti accalorati e appassionati perché questo è un tema che non deve dividere ma unire in modo trasversale, dove nessuna forza politica può arrogarsi il diritto di prevaricare sulle altre.

Abbiamo portato in Aula una mozione che il Consiglio ha approvato all’unanimità, prescindendo dall’appartenenza a un determinato colore politico, per aprire una discussione su questo fenomeno strutturale e diffuso, purtroppo in costante ascesa con 105 donne uccise in Italia solo nel 2023.

Una mozione impegnativa

Una mozione impegnativa – per analizzare in modo critico ciò che è stato fatto avverso la violenza sulle donne, quanto si può e si deve migliorare ed innovare – ma anche una mozione necessaria, come sintesi dell’impegno che tutti dobbiamo dedicare, ad ogni livello, istituzionale e civico. Auspicando che l’attenzione non finisca con la sua unanime approvazione ma continui ad essere alta sempre, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto e ogni secondo del nostro tempo.”

Lo dichiarano i consiglieri M5S del Municipio Roma X Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti