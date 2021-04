Municipio X, Di Giovanni (M5S): “Ogni week end nelle piazze per spiegare come è rinato il territorio”

Il sito web “cosefatteneldecimo.it”, contiene tutte le informazioni sul grande lavoro svolto dall’attuale amministrazione, tutti i servizi erogati, le opere pensate, progettate, finanziate e realizzate nel X Municipio.

In questo fine settimana sono state tantissime le persone che sono venute ai gazebo a chiedere e prendere informazioni, sui lavori svolti e su quelli in programma.

La partecipazione in questa fase iniziale è andata oltre le aspettative.

La partecipazione in questa fase iniziale è andata oltre le aspettative e questo dimostra, ancora una volta, quanto i cittadini del X Municipio abbiano colto il cambiamento, anche attraverso la curiosità dimostrata nel leggere l’analisi dei bilanci delle precedenti gestioni.

Ai cittadini intervenuti è parso subito evidente come il Municipio fosse stato gestito in precedenza, dal punto di vista economico/finanziario a “marcia ridotta” e di come l’incapacità di spendere ed investire regnasse sovrana. In questo primo fine settimana informativo, a cui ne seguiranno altri, i cittadini hanno potuto raggiungere le singole aree tematiche dall’estensione del dominio, ma soprattutto dai gazebo informativi del Movimento 5 Stelle tramite i QR Code inseriti nei cartelli informativi tematici.

Possiamo parlare, quindi, di un grande successo, ma soprattutto, di grande soddisfazione e confronto con la cittadinanza che ancora una volta si è dimostrata non solo curiosa, ma attenta e scrupolosa.

Un cittadino informato sicuramente si distingue e si distanzia da coloro che a prescindere fanno disinformazione, sia sui media sia sui social.

Così in una nota il Capogruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X, Antonino Di Giovanni