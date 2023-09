Sport, M5S-Lcr: “Benvenuti Campionati Mondiali di Skateboarding Park 2023 nel nuovo Skatepark di Ostia” 

“Con orgoglio ci sentiamo di dire ‘Benvenuti Mondiali di Skate!’. I Campionati Mondiali di Skateboarding Park 2023 si svolgeranno infatti a Ostia dall’1 all’8 ottobre prossimi, presso la struttura del nuovo Skatepark capitolino che si è rivelato un centro specializzato e all’avanguardia nel mondo dello skateboarding, vero e proprio punto di riferimento anche per molti giovani del nostro territorio.

Un fiore all’occhiello di Roma

Insomma, un fiore all’occhiello di Roma e di tutti i romani, che oltretutto ha potuto vedere la luce grazie all’accordo fra tutte le forze politiche che compongono il panorama politico capitolino: quando una sana gestione delle politiche territoriali e l’amore per lo sport si incontrano ecco che vengono fuori risultati come questi, un vanto per Roma e per l’Italia”.

Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi.