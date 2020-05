Raggi: “Se lo diciamo lo facciamo”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Si tratta di un progetto molto importante per il quartiere che simbolicamente rappresenterà la rinascita di quel luogo. Gli operai sono nuovamente a lavoro per realizzare questo grande impianto sportivo che potrà essere utilizzato anche per ospitare importanti manifestazioni internazionali. L’impianto si svilupperà in un’area di 1.600 metri quadrati: una parte specifica dedicata all’attività agonistica e un’altra dedicata ai neofiti di questo sport.

L’intervento di riqualificazione riguarderà anche tutta l’area circostante. Un modo per dare nuova vita a questa zona, rendendola più sicura per tutti e restituendo ai cittadini un luogo di aggregazione e di incontro. Vi terrò aggiornati sul proseguimento dei lavori.