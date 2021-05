Skate park, Di Giovanni (M5S): “Polemiche della Picca assurde e vergognose”

Credo che qualsiasi rappresentante delle istituzioni, abbia il sacrosanto diritto di fare delle critiche e queste sono anche ben accettate, laddove e qualora abbiano i presupposti per un dialogo costruttivo, ma mettersi contro la gioia dei bambini, contro la pratica dello sport e soprattutto contro i campioni di questa disciplina che porteranno lustro ed importanza ad Ostia, questo non lo accettiamo.

Parlare addirittura di danno erariale, per aver costruito uno dei siti più importanti per la pratica dello sport su rotelle, in un luogo che tutti conoscono come zona di degrado e abbandono, mi giunge come un risentimento irresponsabile, non solo verso lo sport e il suo indotto, ma soprattutto verso i cittadini di quel luogo che aspettavano quest’opera da anni.

Il Movimento 5 Stelle a differenza di una Lega autoreferenziale, ha compiuto sul quel quadrante, simbolo del “degrado”, (come per anni è piaciuto a molti definirlo), una vera rivoluzione, come Amministrazione municipale. Insieme a Roma Capitale abbiamo scommesso in una zona che aveva bisogno di un rilancio di condizione cittadina e di immagine. L’Amministrazione, come sempre, risponderà in maniera trasparente, conscia del fatto di avere agito per il bene pubblico come ha sempre fatto da quando si è insediata.

Come ho ribadito anche su Facebook nei giorni scorsi, il percorso intrapreso su questo territorio è quello giusto, il X municipio con il Movimento 5 Stelle, in sinergia con Roma Capitale, è stato risollevato dalle macerie amministrative di coloro che, anziché costruire, investire e rendere più accoglienti i quartieri, pensavano soltanto a distruggere e ad abbandonare nel degrado intere comunità.

La realizzazione dello Skate Park è un progetto che finalmente ha preso forma e ha restituito pregio, oltre che all’intera Città di Roma sotto il profilo sportivo, anche ad un quartier, dove presto faremo altri lavori di ristrutturazione nelle case del Comune di Roma. La Lega si metta, quindi, l’anima in pace e vada a cercare i voti altrove, visto che per anni hanno definito Roma e i romani dei ladroni.

Firmato: Antonino Di Giovanni, capogruppo del Movimento 5 Stelle in X Municipio