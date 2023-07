Luce, ecco il miglior prezzo kWh in Italia

È in Sardegna che si risparmia di più sulla bolletta della luce, ma grazie al Mercato Libero. Il Veneto è la regione più cara se si tiene conto sia della luce sia del gas, mentre la Toscana mette a segno il risparmio maggiore per le due forniture.

Il prezzo kWh varia a seconda del luogo di residenza, della potenza impegnata, delle fasce orarie e del Mercato a cui appartiene la fornitura: Libero o Tutelato. Trovare l’offerta luce migliore significa tener conto di tutte queste variabili, oltre che delle proprie esigenze di consumo. Su Segugio.it si può effettuare un preventivo gratuito e preciso e cogliere al volo la tariffa più vantaggiosa proposta dal Mercato Libero dell’energia.

La nuova indagine dell’Osservatorio di Segugio.it rivela che in Sardegna si ottiene un risparmio notevole se si opta per il Mercato Libero per la fornitura della luce: la riduzione nel corso di questi mesi è stata quantificata in 420 euro. In regime di Maggior Tutela, infatti, la regione insulare presenta la spesa più alta per la bolletta elettrica, pari a 1.434 euro.

È però l’Umbria a conquistare il primo posto per il maggior aumento della spesa in Tutela nel periodo compreso tra 2021 e 2023. In Liguria invece si affronta la spesa più bassa del resto d’Italia: 932 euro all’anno per l’energia elettrica.

Scegliere il Mercato Libero significa poter beneficiare di bollette più leggere. Rispetto a due anni fa si registra, infatti, una crescita del risparmio assicurato dalla liberalizzazione del mercato energetico. Nel confronto tra il 2021 e il 2023 la Basilicata presenta un risparmio del +729% con le tariffe del Mercato Libero.

Se si passa, invece, alla fornitura del gas, in Valle d’Aosta si rileva il risparmio massimo con il Mercato Libero, mentre la spesa maggiore si registra in Campania.

Nel Mercato Tutelato, la bolletta del gas più cara appartiene alla Calabria, mentre quella più bassa alla Liguria.

Bolletta stabile per le famiglie in Tutela

Nessun grosso cambiamento per le famiglie in Tutela durante il periodo più caldo dell’anno. La bolletta elettrica registra una variazione pari a +0,4% nel terzo trimestre 2023. I prezzi delle materie prime si sono ormai stabilizzati dopo l’impennata registrata nel corso del 2022. Bene anche per la fornitura del gas, dove si registra un lieve calo per i consumi di giugno – pari a -1,1% – rispetto al mese di maggio. Gli oneri generali e la tariffa relativa ai costi di trasporto e della misura sono rimasti invariati.

Inoltre, con il Decreto Bollette sono stati confermati ancora, fino al 30 settembre, la riduzione dell’Iva al 5% per il gas e l’azzeramento degli oneri generali di sistema. Prorogati durante la riunione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno anche i bonus sociali elettricità e gas per le famiglie che hanno un livello Isee fino a 15.000 euro e fino a 30.000 euro per le famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico. Dal momento che l’ISEE ha una validità coincidente con l’anno solare bisogna ricordarsi di ripresentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere la certificazione per il 2023.

Secondo le stime ARERA, nonostante l’impennata dei prezzi sia stata messa alle spalle dai consumatori, la spesa per una famiglia tipo che ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW sarà di circa 1.150 euro nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 30 settembre 2023. Si registra, dunque, un rialzo pari a +7,3% rispetto ai 12 mesi equivalenti dello scorso anno. Da qui l’importanza di poter accedere alle migliori offerte di fornitura di energia elettrica mediante il confronto delle tariffe proposte dai principali operatori attivi nel Mercato Libero.