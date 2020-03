Ad aprile tariffe luce e gas in calo

Non basta per il Codacons la riduzione delle tariffe luce e gas decisa oggi da Arera, e le bollette energetiche devono essere da subito sospese su tutto il territorio nazionale.

“Nonostante gli annunci delle settimane scorse, oggi gli italiani che non risiedono nelle ex zone “rosse” sono costretti a pagare le bollette di luce e gas, che non sono state sospese dal decreto “Cura Italia” – spiega il presidente Carlo Rienzi – La riduzione delle tariffe decisa oggi da Arera è sicuramente positiva, ma non può bastare: milioni di attività e di famiglie hanno subito una drastica riduzione delle proprie entrate, e in tale situazione di emergenza pagare le utenze può risultare difficoltoso, senza contare la discriminazione rispetto a chi risiede nei comuni delle ex zone rosse e gode della sospensione delle bollette fino al 30 aprile”.

“Chiediamo pertanto al Governo di disporre la sospensione immediata delle bollette di luce e gas, venendo incontro alle evidenti esigenze economiche di milioni di famiglie” – conclude Rienzi.