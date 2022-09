Viterbo, elettori in isolamento covid, come votare

Covid, elettori in trattamento domiciliare/isolamento fiduciario: informazioni utili su come esercitare il diritto di voto. L’elettore affetto dall’infezione Sars-CoV-2 per poter espletare il voto domiciliare deve far pervenire al Comune di appartenenza, oltre la richiesta di ammissione al voto con tale modalità e l’indicazione del domicilio, anche un certificato rilasciato dal funzionario medico designato della ASL che attesti la condizione di isolamento.

L’elettore interessato deve preliminarmente chiedere l’attestazione

A tal proposito, l’elettore interessato deve preliminarmente chiedere l’attestazione di voto domiciliare all’U.O.S.D. Medicina Legale, previo contatto telefonico allo 0761/237540, al seguente indirizzo di posta elettronica attestati.covid@asl.vt.it .

Il drive Riello sarà aperto per l’esecuzione dei test diagnostici rapidi sabato 24 e domenica 25 settembre dalle ore 8 alle ore 20, con ultimo accesso alle ore 19,30.

La UOSD Medicina Legale della ASL di Viterbo Via Enrico Fermi, 15 – Cittadella della Salute 2° piano (tel. 0761 237540) effettua il servizio nei seguenti giorni:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle 16,30;

sabato 24 settembre dalle ore 8 alle ore 20

domenica 25 settembre dalle ore 8 alle ore 20. In tale giornata, per le richieste oltre le ore 20 – e quindi per la fascia oraria dalle ore 20 alle ore 23 – dovrà essere contattata telefonicamente la centrale operativa aziendale ai numeri 0761 237020 – 0761 237021 – 0761 237 022 che provvederà a inoltrare la richiesta al medico reperibile.

L’elettore dovrà quindi far pervenire all’indirizzo pec elettorale@pec.comuneviterbo.it (o al semplice indirizzo di posta elettronica elettorale@comune.viterbo.it ) tale certificato del funzionario medico designato dalla ASL di Viterbo che, con il consenso dell’elettore stesso, attesti la condizione di soggetto positivo in trattamento domiciliare o di isolamento per COVID-19, unitamente alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio.

Il modello per la richiesta di ammissione al voto domiciliare è scaricabile dalla home page del sito istituzionale, sezione Elezioni politiche – Modulistica, o direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/home/25-settembre-2022-elezioni-politiche/modulistica-elezioni-politiche-25-settembre-2022/ .

Per ulteriori informazioni: elettorale@comune.viterbo.it – elettorale@pec.comuneviterbo.it – 0761 348 603 – www.comune.viterbo.it (home page), pagina Fb Comune di Viterbo Informa.