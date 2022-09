Municipio XV, Torquati: “Resoconto dei lavori estivi: 35 edifici su 53, 55 lavori tra terminati e avviati, 26 pianificati”

“Con 35 edifici scolastici interessati su 53, comprensivi di plessi, scuole dell’infanzia e asili nido, proseguiamo a lavorare sugli interventi di riqualificazione e miglioramento nelle scuole del Municipio XV.

Un lavoro enorme e assolutamente necessario

Un lavoro enorme e assolutamente necessario, studiato per porre rimedio ai problemi dei vecchi appalti mai portati avanti e per procedere con i nuovi lavori. Una programmazione avviata immediatamente a giugno e luglio scorso al termine delle lezioni e della attività scolastiche, proseguita per tutta l’estate, e che a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico vede la maggior parte delle attività già completate.

Ai 55 lavori avviati, 36 dei quali già terminati e 19 in corso, si aggiungono altri 26 appalti pianificati da svolgere sul breve e medio periodo. Gli interventi, alcuni dei quali multipli all’interno dello stesso edificio, hanno interessato le scuole di tutti i nostri quartieri e hanno riguardato per la maggior parte l’adeguamento dell’impianto antincendio, elettrico e in alcuni casi anche idrico, la sostituzione degli infissi, la tinteggiatura interna ed esterna dei locali – con 9 interventi solo nelle cucine delle scuole primarie, infanzia e nidi – la riparazione di perdite degli impianti termici, infiltrazioni di acqua e umidità.

A questi si aggiungono le riqualificazioni esterne che per alcuni istituti hanno riguardato la sistemazione delle aree gioco, la ripavimentazione dei marciapiedi circostanti, la sostituzione di recinzioni e muretti esterni, e l’installazione di nuovi pavimenti antitrauma. Ultimo, ma non certamente per importanza, per una scuola del Fleming è stato avviato un importante cantiere per il rifacimento completo del tetto della palestra, inutilizzabile ormai da anni e per il quale, a seguito della variazione del progetto, è stato necessario un confronto con il Genio Civile e le Sovrintendenze.

Come ha ricordato l’Assessora alla Scuola Tatiana Marchisio

Come ha ricordato l’Assessora alla Scuola Tatiana Marchisio “L’avvio e la prosecuzione dei cantieri è stata possibile solo grazie alla sinergia tra dirigenti scolastici, imprese e tecnici del municipio, un lavoro coordinato che ha permesso e continua a garantire l’equilibrio tra lo svolgimento degli interventi e le esigenze scolastiche anche, in alcuni casi, per affrontare e superare le criticità.”

Quello avvenuto e in corso è stato “un importante lavoro dell’ufficio tecnico che nonostante la poca disponibilità di personale non si è mai tirato indietro di fronte alle molteplici sfide che una programmazione così complessa presentava. Gli interventi sono stati davvero molti ma come sappiamo per le strutture scolastiche non sono comunque mai abbastanza, pertanto cercheremo di utilizzare anche il periodo natalizio per lo svolgimento di lavori meno invasivi” ha dichiarato l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.

Ringrazio appunto le Assessore Chirizzi e Marchisio che insieme all’Ufficio Tecnico del Municipio XV con serietà e competenza hanno lavorato in questi mesi affinché tutti gli interventi programmati procedessero speditamente e in sicurezza, attività che proseguiranno in alcuni casi anche nei prossimi mesi. Un impegno non facile portato avanti nonostante la difficoltà di reperimento delle materie prime e l’aumento dei costi dovuti alla crisi internazionale, che oltre ad avere ripercussioni nella vita quotidiana dei cittadini e delle famiglie, sta gravando profondamente anche sul lavoro dei piccoli e grandi comuni.

Voglio infine ringraziare tutte le squadre di operai a lavoro che in questi caldi mesi estivi sono intervenuti sui cantieri nonostante le temperature davvero elevate e tutto il personale scolastico che ha garantito l’apertura dei locali e lo svolgimento dei lavori.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.