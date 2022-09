M5S Lazio: “Grande partecipazione all’evento di partecipazione dei candidati”

“L’evento di presentazione dei candidati alla Camera e al Senato nei collegi del Lazio, che si è tenuto questa mattina allo Scout Center di Roma, ha dimostrato ancora una volta il grande entusiasmo del Movimento 5 Stelle e la grande partecipazione degli attivisti, qualcosa di cui dobbiamo essere fieri e per cui dobbiamo continuare a lavorare”.

Così in una nota il Coordinamento Regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio.

In questi anni come Movimento 5 Stelle abbiamo raggiunto grandi risultati

“In questi anni – ha detto nel suo intervento Valentina Corrado, Coordinatrice regionale M5S del Lazio e assessora regionale al Turismo – come Movimento 5 Stelle abbiamo raggiunto grandi risultati, oltre l’80% del nostro programma elettorale è stato realizzato con interventi chiave quali il reddito di cittadinanza, il decreto dignità e il superbonus, solo per citarne alcuni. Siamo dalla parte giusta e sulla buona strada per continuare questo percorso”.

“Ci davano per morti e per spacciati, eppure noi siamo ancora qui, con le nostre cinque stelle che brillano più che mai e continueremo a lavorare per portare avanti le nostre battaglie e i nostri progetti” ha commentato Paola Taverna, vice Presidente vicario del Movimento 5 Stelle.

I temi della Transizione Ecologica

“I temi della Transizione Ecologica, dell’energia pulita per arrivare a un mondo green e sostenibile continueranno a essere al centro dei nostri programmi e del nostro impegno nelle istituzioni e fuori” ha detto nel suo intervento Roberta Lombardi, Coordinatrice M5S del comitato per gli enti locali e assessora regionale Lazio alla Transizione Ecologica”.

“Non abbiamo dimenticato i nostri principi, i nostri valori e la nostra identità, in questo momento difficile dobbiamo stare dalla parte degli ultimi, che per noi sono sempre i primi, e ci servono cuore e testa per portare avanti le buone idee e la coerenza” ha commentato in diretta Zoom l’europarlamentare M5S Fabio Massimo Castaldo.

“Possiamo guardare le persone negli occhi e con la schiena dritta, andiamo avanti su questa strada perché abbiamo tutte le carte in regola” ha concluso in collegamento il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

“Oggi siamo qui perché vogliamo stare dalla parte giusta e vogliamo farlo tutti insieme con una squadra forte e con un programma concreto”. Concludono dal Coordinamento Regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio.