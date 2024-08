Regione Lazio, M5S Lazio: “Salvare il Santa Lucia è prioritario”

“La crisi aziendale che sta colpendo la Fondazione Santa Lucia è allarmante e in gioco, oltre al posto di lavoro di 800 professionisti, c’è il futuro di un servizio di eccellenza che attualmente gestisce, nella regione, il 75% dei posti letto per la neuroriabilitazione.

Chiediamo alla Giunta Rocca che si impegni concretamente per avviare un confronto con il Governo, al fine di trovare rapidamente una soluzione che protegga la struttura e garantisca il futuro di tutti i dipendenti.

La sanità pubblica deve essere una priorità assoluta, non relegata a un ruolo secondario rispetto al settore privato, il benessere collettivo non può dipendere da logiche di profitto.

Da anni ci battiamo per questa importante struttura e già nel 2021, come Movimento 5 Stelle presentammo una risoluzione per cercare di risolvere una vicenda che si protrae da lungo tempo.

Sosteniamo con convinzione questa battaglia e invitiamo a partecipare alla petizione lanciata sulla piattaforma change.org per difendere questo fondamentale presidio sanitario”.

Lo dichiara il Gruppo M5S alla Regione Lazio.