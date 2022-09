Elezioni politiche, Marcelli (M5S): “Ci avevano dato per estinti, abbiamo dimostrato l’opposto”

“Ai nastri di partenza di questa straordinaria campagna elettorale ci davano tutti per estinti. Ci vedevano come una forza politica ormai alla canna del gas, incapace di incidere politicamente. L’esito finale è stato un altro. L’opposto.”

Così in una nota il Capogruppo M5S alla Regione Lazio Loreto Marcelli.

Un recupero che nessun altro partito è stato in grado di fare

“Siamo stati capaci – rileva – di fare un recupero che nessun altro partito è stato in grado di fare, attestandoci come seconda forza politica in provincia di Frosinone, riuscendo ad ottenere percentuali di grande rilevanza che dimostrano quanto, in realtà, il Movimento 5 Stelle sia perfettamente in salute e capace di portare avanti una prospettiva di Paese lungimirante e convincente. Ora abbiamo davanti un periodo complesso che ci vede all’opposizione. Continueremo però a batterci per le nostre idee, sempre a difesa dei più deboli, dei diritti civili e sociali, delle famiglie e delle imprese. Ci avete dato una fiducia importante. Ne faremo tesoro”, conclude.