M5S Lazio: “Orgogliosi della nomina di Corrado, ora lavoriamo mettendo il fare prima del dire”

“Accogliamo con grande soddisfazione la nomina di Valentina Corrado a coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio. Inizia oggi un nuovo percorso strutturato che ci vedrà impegnati con maggiore forza e determinazione per rinsaldare il legame con le nostre comunità e costruire, insieme ai cittadini, una nuova fase del Movimento 5 Stelle.

Abbiamo davanti la sfida non facile della ricostruzione

Abbiamo davanti la sfida non facile della ricostruzione e della presenza organica sui territori alla quale non ci sottrarremo, convinti e in piena linea con il Presidente Conte, che sia necessario mettere da parte il protagonismo dei singoli a favore di un pieno coinvolgimento di tutti coloro che hanno voglia di fare, che dimostrano di avere competenze e che interpretano la politica come azione costruttiva per il bene comune.

Il Movimento 5Stelle non è morto come qualcuno vorrebbe far credere o forse vuole sperare, siamo una forza che ha dimostrato di saper combattere e non saranno i risultati deludenti di una tornata elettorale che ci impediranno di continuare a tenere salda la nostra visione che mette ai primi posti il senso di responsabilità, la trasformazione di problemi in soluzioni tangibili per il presente e la creazione di progetti a lungo termine per un futuro più equo e sostenibile.

Questi risultati non saranno l’onda sulla quale si dovranno prendere decisioni, rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo insieme mettendo il “fare” prima del “dire” e soprattutto dello “strillare”, perché le azioni si concretizzano con l’impegno e con la fatica e non con le lamentele verso quello che fanno gli altri.

Il Movimento 5 Stelle è vivo. Viva il Movimento 5 Stelle”.

Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio