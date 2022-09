De Magistris: “Promemoria per elettrici ed elettori di sinistra”

Contro tutti gli sceriffi di Nottingham

– Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia: secessionisti padani che gridavano slogan contro i terroni, berlusconiani, vecchi fascisti e post fascisti (si deve a loro gran parte dei disastri di questo paese), stanno coi super ricchi

– sedicente Terzo Polo: i due politici più arroganti quanto artificialmente pompati su piazza, vanno a braccetto coi super ricchi ma questi non li fanno entrare più di tanto

Perno del sistema

– Pd/+Europa/Di Maio/ Bonelli&Fratoianni: il partito perno del “sistema”, garanzia per i super ricchi malgrado un elettorato che chiederebbe più progressismo, guerrafondai guidati da Letta con Di Maio in lista e con la foglia di fico rossoverde al seguito pronta ad allearsi anche con Calenda (che però li ha respinti) per un seggio (quasi) sicuro

– M5s: schierati da Conte più a sinistra solo a parole, nei fatti quelli che hanno governato con Lega, Pd, Berlusconi e con tutti dietro Draghi; hanno perso l’occasione di svoltare davvero a sinistra non accogliendo il nostro invito al dialogo, perché in realtà pronti anche loro a nuovi governi ammucchiata alla bisogna.

Vera sinistra

– Unione popolare: unica vera sinistra alle elezioni, pacifista, ambientalista e costituzionalmente orientata, accusati per dileggio di essere i Robin Hood sulla scheda elettorale, noi lo siamo per davvero, contro tutti i sopra citati sceriffi di Nottingham.

Noi ci siamo.



