De Magistris, Unione Popolare: “La nostra sarà una sfida all’ultimo voto”

Ieri a Vicenza, l’altro giorno in Calabria, domani a Napoli, Roma, Milano, Venezia. In tutta Italia. Avevamo detto che la nostra campagna sarebbe stata tra la gente e per la gente e lo stiamo facendo. Non ci nascondiamo nei meeting autoreferenziali, con platee istruite per applaudire a comando. Noi siamo qui, tra il paese reale, tra i problemi delle gente comune.

Sfida all’ultimo voto

La nostra sarà una sfida all’ultimo voto, piazza per piazza, non solo perché sappiamo che ogni voto conta, ma soprattutto perché sappiamo che ogni voto è importante. Che dietro quel voto ci sono necessità, bisogni, desideri e speranze. E noi vogliamo portare tutto questo in Parlamento.



var url342278 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=342278”;

var snippet342278 = httpGetSync(url342278);

document.write(snippet342278);