De Magistris: “Proponiamo urgenti misure di intervento per difendere il nostro ambiente e chi ci vive”

Oggi abbiamo assistito a disastrosi nubifragi in diverse zone del centronord della penisola. Con almeno due vittime e gravi danni.

Dopo la siccità durissima di tutta l’estate adesso facciamo i conti con vento e piogge violentissime. Sono i risultati del cambiamento climatico prodotto da un modello economico dissennato e a favore di pochi.

Cambiamento climatico

Al contrario delle altre forze politiche che vedono il cambiamento climatico come un’occasione per fare profitto noi proponiamo urgenti misure di intervento per difendere il nostro ambiente e chi ci vive: proposte concrete per ridurre rapidamente le emissioni e per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, investendo sulla difesa ambientale e proteggendo il territorio.

È possibile invertire la rotta: ma solo prendendo di mira i grandi interessi economici che ci hanno portato a questo disastro e sostenendo unione popolare che non è asservita a tale sistema.

Altrimenti se si continua a votare i partiti che sinora hanno governato è come affidare la banca del sangue a Dracula.



var url336491 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=336491”;

var snippet336491 = httpGetSync(url336491);

document.write(snippet336491);