De Magistris: “Noi di Unione Popolare, gli unici ad agosto a stare tra la gente”

Calenda chiede un confronto tra i leader delle quattro coalizioni. E quali e quante sono le coalizioni ? Decide lui?

Calenda non è riuscito nemmeno ad iniziare a prendere le firme, si è messo paura e dopo aver firmato un accordo di ferro con Letta la sera, la mattina dopo lo ha bruciato e si è dovuto rifugiare da Renzi che gli ha dato il simbolo per non subire l’umiliazione di non essere in grado di presentare la lista.

Siamo tra la gente

Se raccogliamo le firme, come accadrà, saremo noi di Unione Popolare, gli unici che ad agosto siamo stati tra la gente e non tra i saltimbanchi della politica, a chiedere un confronto.

Così vediamo chi parla ai bisogni del Paese e chi briga solo per una poltrona per il proprio tornaconto politico.



