Fratoianni: “In Italia? Nulla”

In Spagna varano misure straordinarie per contrastare la crisi energetica: ricorso massiccio allo Smart working, treni gratis per tratte brevi e di media durata fino al 31 dicembre.

100 euro per gli studenti a basso reddito fino ai 16 anni.

In Germania rendono possibile il trasporto pubblico con un abbonamento di 9 euro al mese, sempre per contrastare il caro energia.

In Italia? Nulla

Ecco, quando si parla di crisi e di responsabilità facendo riferimento al quadro istituzionale si sbaglia. È ora di parlare della crisi che le persone vivono e della responsabilità della politica di offrire soluzioni adeguate e concrete.



var url313872 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=313872”;

var snippet313872 = httpGetSync(url313872);

document.write(snippet313872);