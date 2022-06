Costruire un sito: l’importanza del web hosting

Complici i lockdown e i cambiamenti nel mondo del lavoro, molte persone hanno creato delle attività online sostenibili anche in smart working. Chi desidera intraprendere questa carriera, avrà bisogno di un sito web al quale appoggiarsi, soprattutto se desidera usare il sito anche per la vendita.

VPS: cos’è e come funziona

Ogni sito web necessita di uno spazio dove conservare documenti e dati, ovvero di un server fornito da un servizio di hosting. Privati e piccole imprese spesso non hanno i fondi sufficienti per un intero server dedicato, perciò conviene orientarsi verso un servizio di vps italiane (Virtual Private Server, ovvero server virtuale privato).

Questo tipo di hosting suddivide un server fisico in parecchi spazi privati virtuali, uno per ciascun cliente. Ogni cliente può disporre liberamente dello spazio di archiviazione, che potrà personalizzare a seconda delle sue esigenze. Dal punto di vista della sicurezza, ciascun VPS dispone di un sistema operativo indipendente; questo significa che eventuali errori e infezioni di un sito non raggiungeranno anche gli altri siti sullo stesso server.

In genere, questa è la scelta preferita dagli eCommerce, ma almeno un membro dello staff deve avere le giuste competenze per usare correttamente la risorsa.

Le garanzie di un buon servizio di Web Hosting

Quando un utente digita l’indirizzo del vostro sito, si ritroverà connesso al server del servizio di web hosting che avete scelto; da qui, verranno inviati tutti i file che l’utente dovrà visualizzare.

Ci sono diversi motivi per cui è importante scegliere il giusto servizio di web hosting:

La sicurezza: questo è particolarmente vero per tutti i negozi online dove bisogna inserire i dati della carta di credito/debito o la password di PayPal, ma non solo. I dati inseriti dal cliente devono rimanere al sicuro, protetti da eventuali attacchi esterni.

Lo spazio dedicato: non tutti i siti hanno bisogno delle stesse risorse. Molto dipende dal traffico online da gestire e dal numero di utenti medio. Solitamente, lo stesso servizio di web hosting è in grado di fornire diverse soluzioni in base alle esigenze del cliente.

Il servizio di assistenza: a tutti può capitare di avere un problema tecnico da dover risolvere; per questo motivo è importante poter contare su un servizio di assistenza disponibile in chat o a voce, secondo necessità. Alcuni servizi di hosting VPS sono in grado di fornire anche un servizio di assistenza dedicato a chi non dispone delle conoscenze informatiche sufficienti per gestire il sito in autonomia.

La velocità: gli utenti tendono ad abbandonare in fretta i siti che impiegano troppo tempo a caricarsi oppure soggetti a frequenti crash, perché appaiono come poco piacevoli e soprattutto inaffidabili. Per evitare di regalare troppi clienti alla concorrenza, è fondamentale disporre di un servizio in grado di gestire anche il traffico più intenso senza problemi di lag.

L’adattabilità: un buon servizio di hosting è flessibile e si adatta velocemente alle esigenze di un cliente in crescita, fornendo all’occorrenza più spazio, più strumenti e una maggior velocità. Anche i servizi di hosting basati sul VPS possono tranquillamente essere upgradati per rispondere a queste esigenze.