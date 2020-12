Positivi i dati sulle vendite a ottobre, +0,6%

I dati sulle vendite al dettaglio di ottobre confermano in pieno i cambiamenti nelle abitudini di acquisto delle famiglie. Lo afferma il Codacons, commentando i numeri forniti oggi dall’Istat.

“L’andamento delle vendite di ottobre conferma in modo definitivo i profondi cambiamenti prodotti dal Covid sui comportamenti d’acquisto e sulle scelte economiche degli italiani – spiega il presidente Carlo Rienzi – Sempre più consumatori comprano sul web, al punto che solo grazie all’e-commerce, che ad ottobre cresce del +54,6%, i dati sulle vendite risultano positivi. I cittadini si stanno sempre più allontanando dai negozi tradizionali, al punto che i piccoli esercizi hanno subito un tracollo delle vendite che raggiunge il -14,6% per quelli non alimentari, e sono sempre più attenti al fattore prezzo, rivolgendosi sempre più ai discount (+12,9%)”.