Rieti-Viterbo Digital Week: webinar gratuiti per diventare “Eccellenze in digitale”

Al via dal 22 al 26 novembre la quarta edizione della Digital Week, la manifestazione organizzata dal Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, per promuovere la cultura digitale tra imprese, professionisti, Pubblica Amministrazione e studenti.

Anche quest’anno, per favorire la partecipazione di un maggior numero di persone, l’evento si svolgerà on line ma con due novità rispetto al 2020: sono previsti appuntamenti anche al mattino e l’ampliamento dei destinatari a tutto l’alto Lazio.

Tra i temi che saranno affrontati: la scelta di e-commerce o marketplace per essere più competitivi; il corretto utilizzo dei social media per le imprese; come farsi trovare on line; la raccolta e gestione dei dati per il webmarketing; le opportunità digitali per gli operatori turistici.

Questa edizione è inserita nell’ambito degli eventi di “Eccellenze in digitale”, il progetto di Unioncamere realizzato con il supporto di Google.org per formare gratuitamente lavoratori e imprese nell’elevare le competenze digitali. A questi si aggiunge il webinar per illustrare alle PMI le misure del nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, frutto della collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere. Inoltre è prevista l’attività di promozione del progetto Crescere in Digitale per favorire l’inserimento di giovani neet nel mondo del lavoro, realizzato da Unioncamere, Google, ANPAL e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’interno di Garanzia Giovani. Al termine di ogni incontro ci saranno dei brevi ma succosi interventi a cura di Infocamere e dei funzionari della Camera di Commercio Rieti-Viterbo sui servizi digitali camerali, molti dei quali gratuiti.

Considerate le tematiche affrontate i webinar sono fortemente consigliati anche agli studenti degli istituti scolastici superiori.

La partecipazione a uno o più incontri è libera ma per ricevere il link che consente l’accesso alla piattaforma on line è necessario compilare il modulo cliccando qui (https://bit.ly/3CtSYKb) almeno due ore prima dell’inizio del webinar prescelto, oppure inviando una mail a: pid@rivt.camcom.it.

Il limite dei partecipanti a ogni incontro è massimo di 100 utenti collegate. Pertanto sarà data la priorità alle prime persone che si iscriveranno.

Al termine della manifestazione, a chi ne farà richiesta e dopo aver compilato il questionario di valutazione, sarà rilasciato un attestato di frequenza in base ai moduli ai quali si è effettivamente partecipato.

Per informazioni: Punto Impresa Digitale Viterbo della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, tel. 0761.234482 – 0761.234475 – 0761.234473 – 0746.201364 / pid@rivt.camcom.it – www.rivt.camcom.it

PROGRAMMA

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021 / ORE 10:30

Saluti Francesco Monzillo, segretario generale Camera di Commercio Rieti Viterbo;

Introduzione Luigi Pagliaro, digital coordinator PID Viterbo;

VENDERE ONLINE GRAZIE A MARKET PLACE E OLTRE (STRATEGIE E STRUMENTI PER LA VENDITA ONLINE TRAMITE PIATTAFORME DI TERZE PARTI)

di Elena Sassara, digital promoter PID Viterbo;

Interviene Luca Crocicchia di Digiting, sviluppatore app

SERVIZI DIGITALI CAMERALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

“Fatturazione elettronica”

di Andrea Taruffi, digital promoter PID Viterbo

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021 / ORE 14,30

VENDERE ONLINE: AVVIARE, CONSOLIDARE UNA STRATEGIA DI E-COMMERCE DA ZERO, di Francesca Proietti, Unioncamere

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021 / ORE 10,30

PRENDERE DECISIONI, DEFINIRE STRATEGIE EFFICACI E OTTIMIZZARE GLI INVESTIMENTI CON L’USO DEI DATI: L’APPROCCIO DATA DRIVEN

Davide De Lucis, digital promoter PID Viterbo

Elisa Iandiorio, Studio Iandiorio

SERVIZI DIGITALI CAMERALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI: “Cert’O, la piattaforma per il rilascio on line dei certificati di origine alle imprese esportatrici” Annamaria Olivieri, responsabile Internazionalizzazione Camera di Commercio Rieti-Viterbo

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021 / ORE 15,00

UN DNA DIGITALE PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE: STRUMENTI DI APPRENDIMENTO E DI ANALISI PER GESTIRE LA PROPRIA PRESENZA ONLINE

Davide De Lucis, digital promoter PID Viterbo

CRESCERE IN DIGITALE: ALLA SCOPERTA DELLE E-SKILL E DEI LAVORI DIGITALI CON UNIONCAMERE E GOOGLE

Carmine Nigro, Unioncamere-Google

SERVIZI DIGITALI CAMERALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI: “Lo Sportello on line per Marchi e Brevetti”

Anna Cecchetti, responsabile Regolazione del Mercato Camera di Commercio Rieti-Viterbo

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021 / ore 10,30

COSTRUIRE E RAFFORZARE LA PROPRIA COMUNICAZIONE ONLINE: SEO E CONTENT STRATEGY CON FOCUS SU STRATEGIE LOCAL E TEMI DI VALORE IN RISPOSTA AL COVID

Elena Sassara, digital promoter PID Viterbo

Giulio Gargiullo, esperto digital marketing

SERVIZI DIGITALI CAMERALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI: “Identità digitale, firma digitale e rilascio in remoto”

Rosanna Tedeschini consulente Infocamere

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021 / ore 15,00

TURISMO OSPITALITÀ E ACCOGLIENZA: IL DIGITALE PER LA CRISI

Davide De Lucis, digital promoter PID Viterbo

Marcello Mascellini, Webnovo

SERVIZI DIGITALI CAMERALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI: “Il portale del Registro Imprese e i Libri digitali”

Lidia Leuzzi, responsabile Anagrafe delle imprese e Diritto annuale Camera di Commercio Rieti-Viterbo

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021 / ORE 10,00

I CREDITI D’IMPOSTA PER CHI INVESTE IN INNOVAZIONE: COSA C’È DA SAPERE

“Le finalità del nuovo Piano Transizione 4.0 e le attività di diffusione della rete dei PID”

Eliana Nicosia, Dintec – Consorzio per l’innovazione tecnologica

“I crediti di imposta per sostenere la trasformazione digitale delle imprese per Beni Strumentali tradizionali e 4.0 (materiali ed immateriali), Ricerca&Sviluppo, Innovazione e Design, Formazione 4.0”

Gennaro Errico, Massimo Borriello, Clara Montagna, esperti di finanza agevolata

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021 / ORE 15,00

COSTRUIRE UNA PRIMA PRESENZA ONLINE DISINTERMEDIATA PARTENDO DA ZERO E FARSI TROVARE

Elena Sassara, digital promoter PID Viterbo; Claudio Fortugno, Agenzia Propaganda

SERVIZI DIGITALI CAMERALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI:

“Cassetto digitale”

Andrea Taruffi digital promoter PID Viterbo

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021 / ORE 10,30

SPONSORIZZAZIONI E ADV: A COSA SERVONO E GLI STRUMENTI DI RICERCA PER AIUTARE L’IMPRESA AD ESPANDERSI IN MANIERA LOCALIZZATA

Davide De Lucis, digital promoter PID Viterbo

Noemi Biaggioli, Infosoft

SERVIZI DIGITALI CAMERALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI:

“Lo Spid”

Elena Sassara, digital promoter PID Viterbo

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021 / ORE 15,00

I SOCIAL PER IL BUSINESS: SCEGLIERE STRATEGIE E STRUMENTI IN MODO UTILE E IMPARARE A USARE I PRINCIPALI (FACEBOOK E INSTAGRAM)

Davide De Lucis, digital promoter PID Viterbo

Andrea Lucentini, esperto di digital marketing

SERVIZI DIGITALI CAMERALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI:

“Come verificare la maturità digitale delle imprese e delle persone”

Davide De Lucis digital promoter PID Viterbo