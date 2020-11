“Kit di prevenzione” anti-Coronavirus venduti online: sanzione dell’Antitrust di 50mila euro

Nuova vittoria del Codacons contro le società che, approfittando dell’emergenza Covid, hanno diffuso messaggi pubblicitari scorretti vendendo prodotti con improbabili capacità di protezione contro il coronavirus.

E’ il caso di Genium srl, proprietaria del sito “oxystore.it”, che nei mesi scorsi aveva pubblicizzato un ossigenatore venduto come “kit di prevenzione” del coronavirus, offerto al pubblico al prezzo di 2.995 euro – spiega il Codacons – Lo stesso sito vendeva mascherine chirurgiche al prezzo di 1,20 euro l’una, laddove prima dell’emergenza sanitaria lo stesso prodotto era venduto sul mercato a meno di 0,10 euro.

VITTORIA DEL CODACONS CHE AVEVA DENUNCIATO LA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA

Il sito in questione era stato subito denunciato dal Codacons all’Antitrust che oggi ha emesso un provvedimento in cui sanziona la società Genium srl con 50mila euro di multa, per la fattispecie di pratica commerciale scorretta.

Per l’Autorità infatti “le informazioni contenute sul sito erano tali da ingenerare nel consumatori il convincimento che il prodotto offerto in vendita fosse un dispositivo medico destinato ad essere facilmente utilizzato a domicilio, e che il ricorso a tale “kit di prevenzione” fosse proprio una via di salvezza contro il coronavirus […] In realtà le informazioni fornite dal professionista sull’efficacia del concentratore di ossigeno reclamizzato erano ambigue, oscure e confuse, utilizzando peraltro termini di uso non comune che presuppongono una pur minima conoscenza di nozioni mediche di base”.

Codacons CS