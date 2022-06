Dario Argento, in crisi dopo alcuni flop al botteghino

Se Dario Argento è conosciuto come il “Maestro del brivido” a livello internazionale, un motivo ci sarà. Questo meritato soprannome deriva da una carriera lunga oltre mezzo secolo in cui il regista e produttore cinematografico si è distinto nei generi thriller e horror.

Con una filmografia attualmente composta da 20 titoli, il genio di origini romane è stato capace di sublimare il filone del giallo all’italiana, inaugurato da Mario Bava. Collaborazioni con musicisti di spessore come il premio Oscar Ennio Morricone e i Goblin, oltre che l’ammirazione provata nei suoi confronti da Banana Yoshimoto e Nicolas Winding Refn non fanno poi altro che confermare il suo valore.

Pur riconoscendone i meriti, la critica e il pubblico tendono però a dividere le sue produzioni in due periodi distinti. Mentre le decadi del ’70 e dell’’80 sono risultate particolarmente proficue e degne di nota, gli ultimi trent’anni vengono considerati nettamente inferiori dal punto di vista qualitativo.

A seguire, si ripercorrerà brevemente la carriera di Argento esaminando sia alcuni dei suoi capolavori indiscussi che altri meno apprezzati. In particolare, ci si concentrerà sulle reazioni a Occhiali Neri, la sua opera più recente.

I più grandi successi di Dario Argento

Il suo esordio come regista è giunto nel 1969, con la realizzazione della sceneggiatura per il western Un esercito di 5 uomini. Si dovette però attendere fino al 1975 per il lancio di Profondo Rosso, il suo film probabilmente più noto e amato.

Oltre a risaltare per una trama davvero intrigante, quest’opera scritta insieme a Bernardino Zapponi vanta alcune collaborazioni importanti. Oltre a quella già citata con i Goblin nel reparto sonoro, occorre anche notare che gli effetti speciali furono affidati a Carlo Rambaldi.

A contendersi il trono con la precedente ci pensa Suspiria (1977). Appartenente alla lista dei film preferiti da John Carpenter – il regista di Halloween – La notte delle streghe (1978) e La Cosa (1982) – questo capolavoro pioniere dell’espressionismo cinematografico fa immergere lo spettatore in un mondo magico e misterioso.

Oltre alla trama, contribuiscono a renderlo impareggiabile la sua scenografia e fotografia, commissionate rispettivamente a Giuseppe Bassan e Luciano Tovoli. Questo primo capitolo della Trilogia delle tre madri ha riscosso un tale successo da aver anche convinto Luca Guadagnino a farne un remake (2018).

Il declino di Dario Argento

Tutti – anche gli uomini più affermati – attraversano periodi di enorme difficoltà prima di tornare alla ribalta. Per Argento, uno dei maggiori fallimenti della sua carriera è stato Il cartaio (2004), per altro dopo un decennio già di per sé poco memorabile.

Il protagonista di questo film è un serial killer che, dopo aver rapito una turista inglese per le vie di Roma, gioca con la sua vita sfidando a poker online la polizia locale. Il rifiuto del questore di sottostare alle sue regole porta al suo omicidio e dà il via allo sviluppo della vicenda.

Secondo la critica, i protagonisti (Stefania Rocca, Silvio Muccino e Claudio Santamaria) non sono riusciti in quest'occasione a trasmettere alcun tipo di emozione. Come se questo non bastasse, la trama risulta essere poco avvincente, il finale è a dire poco prevedibile e la colonna sonora di pessima fattura.

I fan credevano – o piuttosto speravano – che prima o poi questo momento di défaillance sarebbe terminato e che i film successivi del “Maestro del brivido” non avrebbero deluso. Invece, La terza madre (2007), Giallo (2009) e Dracula 3D (2012) non hanno fatto altro che confermare la sua fase di interminabile declino.

Il flop di Occhiali Neri

Sfortunatamente, neppure Occhiali Neri si è dimostrato migliore dei precedenti. L’ultima fatica di Argento è uscita il 24 febbraio 2022 nei cinema italiani dopo essere stata presentata nella sezione “Berlinale Special Gala” della 72esima edizione del Festival del Cinema di Berlino.

Secondo la critica, in questo film tutto è un fallimento, a partire dall’ambientazione e dalla trama. Si gira di nuovo a Roma e si seguono le tracce di un assassino seriale, che questa volta sceglie come vittime le escort della Capitale. Dopo essere sopravvissuta a una prima aggressione che la rende cieca, la protagonista Diana (Ilenia Pastorelli) dovrà vedersela con ulteriori attacchi.

Nella fase di recupero verrà aiutata da un’assistente sociale (Asia Argento) e dal piccolo Chin (Xinyu Zhang), rimasto orfano nella stessa occasione. Però, l’interesse mostrato per le difficoltà che si trovano a affrontare quotidianamente in Italia i disabili e gli immigrati di seconda generazione è solo apparente.

Questi temi vengono trattati in modo così approssimativo da risultare quasi superflui o, meglio, meri intervalli tra le tante scene di violenza che popolano il film. Vedere donne che annegano nel loro sangue dopo essere state strangolate con corde di violoncello sembra esagerato anche ai fedelissimi dello stile horror argentiano.

Inoltre, dal punto di vista visivo il film sarebbe completamente anonimo, se non fosse per la sequenza iniziale in cui viene ripresa un’eclissi. Addirittura, la sua fotografia è così scadente da essere stata equiparata a quella di una piccola televisione locale.

Anche l’aspetto sonoro – tanto importante nei thriller di Argento – è stato stroncato in pieno. Le musiche del film, incaricate al D.J. e compositore di musica elettronica Arnaud Robotini, non sono infatti che un lontano ricordo di quelle che impreziosivano i suoi primi capolavori.

La carriera di Dario Argento nel complesso

Che Dario Argento abbia trascorso le ultime tre decadi dando alla luce film mediocri è innegabile. Quando si parla di un maestro del genere, però, occorre anche ricordarsi di quanto di buono abbia donato al grande pubblico e ai critici nella prima parte della sua carriera.

Oltre a Profondo Rosso e Suspiria, risalgono a questo periodo anche gemme come L’uccello dalle piume di cristallo (1970), Inferno (1980) e Phenomena (1985). Forse, di fronte a opere d’arte senza età come queste, prove sottotono come Il cartaio e Occhiali neri dovrebbero essere perdonate.