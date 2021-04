“Mi chiamo Francesco Totti”: perché è un documentario imperdibile

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, racconta la sua storia in un documentario di due ore prodotto da Wildside, che tra le case di produzione cinematografica italiane si è distinta grazie a film come La mafia uccide solo d’estate di Pif e Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani.

Mi chiamo Francesco Totti non racconta la storia della stella giallorossa con le solite modalità documentaristiche, ma ridisegna i tratti del campione attraverso la rilettura di episodi, immagini ed emozioni. È lo stesso Francesco Totti a dare la voce al suo ritratto di uomo e calciatore, senza mai comparire nelle immagini e con la naturalezza di chi sta spiegando ad amici momenti di gioco e di vita.

La sportivo Totti e l’uomo Francesco

Nel docufilm i punti essenziali della carriera dell’ex capitano romanista vengono messi a fuoco uno ad uno, dall’infanzia alla sua ascesa da professionista, fino all’addio al calcio. È come fare un viaggio indietro nel tempo insieme al protagonista che si sofferma su alcuni dettagli immortalati in foto e video, anche della sua vita privata, per spiegarli e commentarli.

La figura del Francesco Totti creata e impacchettata dai media non esiste in questo documentario. Ogni vicenda raccontata dalla star giallorossa ha un sapore diverso, eppure nel docufilm c’è ben poco materiale inedito: i filmati delle sue giocate, ormai, si possono trovare su tantissime piattaforme di streaming video.

Quello che colpisce è proprio la semplicità dell’uomo Francesco che traspare persino quando spiega perché si sente un monumento di Roma. Una spiegazione che non ha nulla a che fare con la grandiosità mitologica, ma che riguarda invece un aspetto più banale, se si vuole: Francesco si sente un monumento di Roma perché ha sempre persone intorno che gli chiedono foto e autografi.

“Ma io dico: ce sarà mai un giorno nella vita mia in cui nessuno me ferma e non firmo manco n’autografo? Prima che moro una volta potrò mai uscire senza che nessuno me dice niente? Secondo me no.”

Un docufilm da non perdere

Francesco Totti è la dimostrazione in carne e ossa che un calciatore può possedere delle abilità tecniche al di fuori del comune, magnifiche, e allo stesso tempo avere una personalità genuina, ravvisabile in tanti comuni mortali. Questo aspetto viene esaltato nel documentario più volte, lasciando una nuova interpretazione agli stereotipi che hanno accompagnato l’ex capitano della Roma per vent’anni.

In Mi chiamo Francesco Totti si rivivono eventi che hanno fatto la storia del calcio, nel bene e nel male, ma sotto una lente diversa. Il filtro di Totti, paradossalmente, non limita, ma arricchisce le storie. Il merito va anche al regista Alex Infascelli che ha saputo incorniciare magistralmente una biografia unica insieme a Wildside, una delle case di produzione cinematografica più premiate in Italia.