Roma, tutto pronto per VII Assemblea Nazionale di Potere al Popolo

Sabato 28 Maggio, si svolgerà nel Teatro Italia a Roma la VII Assemblea Nazionale di Potere al Popolo.

Il movimento, nato alla fine del 2017, convoca la sua settima Assemblea Nazionale per discutere il nuovo Documento Politico scritto ed emendato dalla discussione e dalla partecipazione delle più di 50 assemblee territoriali sparse in tutto il territorio nazionale.

La lunga campagna di adesioni terminata il 26 Maggio ha identificato la platea delle aderenti e degli aderenti che voteranno nelle prossime settimane il Documento Politico che indicherà anche la direzione che Potere al Popolo dovrà seguire in vista delle prossime elezioni politiche nazionali del 2023.

A tal proposito Giuliano Granato e Marta Collot, portavoce nazionali di Potere al Popolo, dichiarano

“Cosa fare nell’epoca delle grandi crisi? Quella economica da cui non siamo mai usciti; quella ecologica che rischia di cancellare ogni possibile futuro; e ancora la pandemia e la guerra? A Roma ci confronteremo tra centinaia di attiviste/i di Potere al Popolo che arriveranno da tutta Italia.

Una cosa possiamo dirla fin da subito: non guarderemo nello specchietto retrovisore alla ricerca di formule superate e sperando nel ritorno di una presunta età dell’oro. Non costruiremo spinti dalla paura di perdere qualcosa; ma dalla speranza di conquistare un mondo nuovo che per milioni di persone non è mero desiderio ma assoluta necessità. Il nostro tempo è il futuro, non il passato.”

