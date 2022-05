Fiumicino, Nardozzi (PD): “Picca ha ragione le persone non stupide e infatti ha rieletto questa giunta già una volta”

“La commissaria della Lega di Fiumicino si spertica in presunte critiche all’amministrazione e, non avendo argomenti, usa escamotage francamente ridicoli. Perché è ridicolo attaccare un’amministrazione perché porta a termine le opere che comincia”. Lo dichiara il segretario del Pd di Fiumicino, Giampaolo Nardozi.

“Su una cosa ha ragione Picca: le persone non sono stupide – prosegue – e lo hanno dimostrato anche quattro anni fa quando hanno scelto di rinnovare la loro fiducia al sindaco Montino e al centrosinistra.

Il voto delle persone si rispetta

Perché ricordo a Picca, che parla di nove anni, che in questo lasso di tempo a Fiumicino ci sono state le amministrative, momento determinante della vita di una comunità in cui elettrici ed elettori giudicano chi si candida e, in questo caso, chi si ricandida. Lei che parla di “nostra città” non vivendo a Fiumicino, dovrebbe ricordarlo”.

“Monica Picca, che da Civitavecchia ha tentato inutilmente, per due volte, di farsi eleggere presidente del X Municipio di Roma, sa che il voto delle persone si rispetta – conclude -. E dato che amministra un Comune, dovrebbe che sapere che i tempi di realizzazione di un’opera possono essere più lunghi del previsto per molte ragioni, compresa una pandemia durata due anni. Forse si confonde tra Civitavecchia, dove amministra, e Fiumicino, che evidentemente non conosce”.

“Ma per noi l’importante è portare a termine gli interventi, con tenacia e competenza – conclude Nardozi -: questo, le cittadine e i cittadini di Fiumicino lo hanno visto con i loro occhi nel corso, appunto, di questi nove anni”.