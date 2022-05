Di Battista: “Ursula Von Der Nienten”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Mentre il comitato editoriale del New York Times in un articolo intitolato “The war in Ukraine is getting complicated, and America isn’t ready” chiede a Biden quale sia la strategia degli USA sostenendo che «senza chiarezza sugli obiettivi la Casa Bianca mette anche a rischio la pace e la sicurezza a lungo termine nel continente europeo» insistendo sul fatto che «una vittoria militare dell’Ucraina sulla Russia, in cui l’Ucraina riconquista tutto il territorio che la Russia ha conquistato dal 2014, non è un obiettivo realistico», in Europa nessuno osa porre domande alla sempre più politicamente pessima Ursula von der Leyen. L’attuale Presidente della Commissione europea, infatti, ha fatto dichiarazioni sconvolgenti. Ha detto che ci vuole più gas liquido per l’UE (e Biden si sfrega le mani), ha detto che nessun esercito europeo sostituirà mai la NATO (traduzione: in Europa comanderanno sempre gli americani) e soprattutto ha detto: «l’Ucraina deve vincere la guerra. Faremo tutto il possibile per fare in modo che gli ucraini prevalgano e riprendano il futuro nelle loro mani».