Dalle ceneri dell’Ex Ristoaereo nasce il progetto Domus Grano

Valorizzare i prodotti del nostro territorio diventando un volano per tutte quelle realtà legate alla produzione di materie prime di alta qualità che la nostra tradizione culinaria ha da offrire. Questo è l’obiettivo di alcuni imprenditori della ristorazione che hanno intrapreso un viaggio, è proprio questo il termine giusto, rilevando uno dei locali storici di Fiumicino, il Ristoaereo, un locale che ha fatto parlare di se inserito tra i dieci locali più originali del mondo come cita “Vanity Fair”.

Dal Ristoaereo a Domus Grano

Per chi non conosce la storia, da un vecchio Convair costruito nel 1957 e utilizzato dall’Aeronautica Militare come aereo presidenziale utilizzato da Gronchi, Saragat e Segni nacque l’idea di trasformarlo in un ristorante e che per anni ha fatto parlare di se, grazie alla sua offerta culinaria e soprattutto per la sua location unica al mondo.

Chiuso da circa un paio d’anni, oggi l’ex Ristoaereo riprende quota, se vogliamo utilizzare un termine aeronautico, grazie alla volontà di alcuni imprenditori che lo hanno individuato come centro nevralgico, una torre di controllo virtuale, di un progetto molto più che ampio che prende il nome di Domus Grano.

Gli imprenditori ancora non si sbottonano ma da quello che abbiamo appreso Domus Grano non sarà solo un ristorante, ma una luogo di aggregazione con un’ offerta che partirà dalle 17:30 con gli apertivi sia a bordo che sotto la fusoliera e nei giardini che circondano il Convair, continuando con la cena in cui le protagoniste principali saranno le materie prime di alta qualità con l’utilizzo di prodotti a km 0 e territoriali e non per ultima lei, la pizza, con un impasto a lunga lievitazione utilizzando un mix di farine ottenuto mescolando 5 tipologie di cereali e con l’utilizzo dell’antica pasta madre. Interessante anche il dopo cena che prevede una serie di eventi in cui si alterneranno musicisti, band, serate di open mic e molto altro sorseggiando cocktail, drink e le diverse birre che saranno presenti all’interno del locale.

Non solo ristorazione ma anche formazione

Un progetto a tutto tondo che prevede anche la realizzazione di un Accademia della pizza dove saranno formati i pizzaioli del futuro con i corsi tenuti dai mastri pizzaioli più conosciuti nel panorama nazionale. Altra realtà importante sarà quella dedicata ai cocktail e al mixology, una vera e propria arte nella manipolazione dei distillati con eventi a tema di formazione e diversi show cooking in cui sarà la tradizione culinaria italiana ad essere protagonista.

Attualmente ancora non sappiamo quando ci sarà l’inaugurazione ma i lavori alla realizzazione del nuovo locale sono iniziati e già hanno destato molta curiosità sia tra gli addetti ai lavori che ai tanti cittadini di Fiumicino che ogni giorno transitano su Via Trincea delle Frasche davanti al civico 90.

