METRO Italia l’evoluzione continua, Laurentina e La Rustica diventano Casa dell’Horeca

METRO Italia consolida ulteriormente il suo rapporto con l’Horeca intervenendo su altri punti vendita in Italia e trasformandoli in Casa dell’Horeca, store sempre più in sinergia con le esigenze dei professionisti della ristorazione.

I punti vendita di Roma Laurentina e Roma La Rustica

I punti vendita di Roma Laurentina e Roma La Rustica insieme agli store di Brescia, Pisa e Sesto Fiorentino tagliano il traguardo del rinnovamento nell’estate del 2021.

L’obiettivo rimane quello di prediligere la funzionalità e la facilità di accesso agli spazi e ai reparti, dunque, un unico livello in cui il cliente troverà tutti i prodotti food e non food ideali per il proprio business. L’offerta è sempre più mirata sulle necessità di una ristorazione in continua evoluzione e sempre più innovativa, per questo l’esperienza d’acquisto si evolve e diventa anche un momento di conoscenza e formazione.

“Proseguire nel nostro percorso di focalizzazione della nostra offerta sul mondo dei consumi fuori casa è l’espressione della nostra fiducia nel futuro del settore e di volontà di interpretare il cambiamento in atto.” – afferma Luca Guerrieri, direttore vendite METRO Italia – In qualità di partner dell’Horeca vogliamo essere al fianco dei nostri clienti per supportarli al meglio e guidarli nel cambiamento in atto. Consideriamo questo passo parte di un percorso evolutivo di METRO iniziato anni fa e che continuerà sempre a perseguire l’eccellenza e a considerare il rapporto con il cliente l’impulso primario per perfezionare la propria offerta”.

Le Case dell’Horeca METRO

Le Case dell’Horeca METRO combinano l’elevata qualità di servizio all’attenzione per i prodotti tipici del territorio e per un vasto assortimento professionale non alimentare. Non solo, la Casa dell’Horeca consolida i servizi specifici per ogni cliente come la formazione sui prodotti in vendita e sulla gestione del business; infine, amplia l’offerta di strumenti specifici per la digitalizzazione del comparto; il tutto, per garantire ai professionisti un’offerta completa che non tralasci alcun aspetto del loro business.

Il punto vendita di Roma Laurentina propone l’offerta di oltre 855 referenze di prodotti locali del territorio, fondamentali per i professionisti della ristorazione e dell’ospitalità che desiderano offrire ai propri clienti un menù legato alla tradizione. Lo store impiega complessivamente 94 dipendenti.

Presso lo store di Roma La Rustica, invece, sono offerte oltre 885 referenze di prodotti locali del territorio e sono impiegati 105 dipendenti.

Per tutti gli store è prevista l’offerta multicanale quindi oltre al servizio in store ci si potrà rifornire anche attraverso il canale Food Service Distribution ormai entrato nel dna dell’approccio di METRO al mercato.