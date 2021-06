Depot METRO Italia, inaugurazione ufficiale a Fara in Sabina

È stato inaugurato ufficialmente oggi il Deposito METRO Italia aperto dallo scorso ottobre. All’evento hanno presenziato la Sindaca di Fara in Sabina Roberta Cuneo e diverse autorità locali. Per METRO ha presenziato – oltre al Board di METRO Italia – anche il nuovo CEO di METRO AG Steffen Greubel.

Finalmente è stato possibile celebrare pubblicamente con il taglio del nastro e la presenza delle istituzioni e di tutto il management italiano, il nuovo Depot che interessa la Regione Lazio. In un momento di congiuntura economica ancora sfidante, soprattutto per il mercato dei consumi fuori casa, METRO investe sul mercato italiano e sulle potenzialità della nostra ristorazione che già in queste prime settimane di riapertura, e ancora in presenza di diverse restrizioni, sta dando prova di grande professionalità, vitalità e impegno.

“Abbiamo aperto in un momento veramente complesso per tutto il settore del fuori casa ma non abbiamo mai perso fiducia ed entusiasmo” afferma Tanya Kopps, CEO di METRO Italia. “Oggi abbiamo finalmente la possibilità di inaugurare ufficialmente e di sostenere con il nostro impegno quotidiano tutti i professionisti della ristorazione che hanno tenuto duro questi mesi e che ora sono impegnati in questa fase di ripresa”.

La struttura è attiva nell’ambito del “Polo logistico Roma Nord”

La struttura è attiva nell’ambito del “Polo logistico Roma Nord” situato a Passo Corese, frazione di Fara in Sabina (RI), a 8km da Fiano Romano. Si tratta di un deposito progettato appositamente sulle esigenze di business di METRO e occupa una superficie di 9.500 metri quadrati. Grazie all’ampiezza dell’intera struttura, il nuovo deposito è in grado di gestire tutte le categorie merceologiche: Secco, Fresh, Ultrafresh, Surgelato, Laboratorio Ittico e Carne così da poter rispondere alle esigenze di una clientela ampia e variegata.

Vi sono impiegate attualmente per le attività interne 57 persone, provenienti dai 4 punti vendita romani dell’insegna.