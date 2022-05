Barback Games: il fenomeno Fernet-Branca è un evento epico

La comunità dei Bartender, più che rispecchiare una semplice categoria professionale, rappresenta una grande famiglia. E, come in tutte le migliori famiglie, non possono mancare momenti divertenti e giocosi da trascorrere insieme per suggellare un legame che diventa sempre più forte.

Nascono proprio a questo scopo i Barback Games, giochi-evento ideati da Fernet-Branca, per sottolineare la vicinanza tra il marchio e questa appassionata comunità di professionisti del settore.

L’azienda milanese dei Fratelli Branca Distillerie non è nuova a questo genere di iniziative: il suo impegno nel rafforzare il legame tra la comunità e il brand ha visto infatti nel tempo nascere diverse iniziative come quelle legate alle Coins, medaglie in edizione limitata e dedicate proprio alla community dei bartenders, segno di riconoscimento, sancito da regole ben precise sia per chi le possiede che per chi non le ha: se, infatti, al bancone di un bar un bartender batte un coin e l’altro non può contraccambiare, quest’ultimo offre uno shot di Amaro Fernet-Branca, se contraccambia, invece, offre il primo.

I Barback Games, invece, nascono nel 2007 a San Francisco, ma sin da subito dimostrano grandi potenzialità. Ed è così che si diffondono rapidamente come una vera e propria tendenza: da New York City a Chicago, da Boston a San Diego e ancora a Londra, Sydney e Roma.

Ma a chi si rivolgono questi giochi e qual è il loro scopo?

I Barback, conosciuti più di frequente con il nome di “runner”, sono quegli eroi invisibili che, fungendo da spalla ai Barman, supportano tutte le attività secondarie del lavoro al bancone. Godono sicuramente di meno visibilità rispetto ai loro colleghi “sul palco” ma, di fatto, svolgono un ruolo fondamentale portando a termine una serie di attività senza le quali le serate non avrebbero lo stesso successo. Ed è in questo evento unico nel suo genere che i barback, come veri e propri night heroes, dovranno affrontare le sfide e dimostrarsi cruciali nel garantire alla clientela divertimento costante, cocktail perfetti e serate a dir poco indimenticabili.

Ebbene proprio a loro, e alle loro abilità e competenze, è rivolto questo grande evento che si compone generalmente di quattro prove che, a rotazione, cambiano di volta in volta. Parliamo di abilità nel riuscire a portare il maggior numero di bicchieri di plastica senza romperli, prove di pulizia e set up della postazione bar, capacità nel trasporto di bibite o fusti: centrali sono senza dubbio la velocità e la forza, se consideriamo che il tempo migliore di ciascun concorrente, sommando quelli di ciascuna prova, decreta il vincitore. Ma altre qualità imprescindibili e che non dovranno mai venir meno sono la determinazione e la resistenza.

La stessa determinazione con cui il brand Fratelli Branca riesce da anni a cavalcare l’onda riconfermandosi sempre leader del settore. La sua capacità di unire la comunità dei bartender, e di mettere sempre al centro e ben visibile il brand, contribuisce senza dubbio al successo dell’azienda intera che, dalla sua fondazione, non ha mai smesso di rinnovarsi e reinventarsi. È sicuramente questa la chiave del successo: non fermarsi mai, anche quando si è all’apice. Ma un simile risultato raramente avviene lavorando da soli: ecco perché i concetti di community, appartenenza e famiglia sono alla base di ogni evento ed iniziativa a marchio Branca. Il brand è importante ma, sono le persone, sentendosi parte di un team, a portare questo marchio sempre più in alto.