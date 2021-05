Pacifico, Cambiamo! con Toti: “Buonsenso nei controlli sulla ristorazione”

In vista della verifica sul coprifuoco che dovrebbe avvenire a metà maggio arriva l’appello di Cambiamo! con Toti e della Senatrice di Latina, Marinella Pacifico che fa suo l’appello all’uso del buonsenso nei controlli da parte delle forze dell’ordine anche in merito alle situazioni che si presentano. E’ infatti notizia dello scorso scorso weekend che anche nel capoluogo pontino un ristoratore che aveva fatto riparare all’interno i clienti colti dalla pioggia sia stato sanzionato con 5 giorni di chiusura.

Ecco dunque che arriva da Cambiamo! la sottolineatura di come non si può considerare violazione il fatto che se piove si consenta ai clienti di entrare per ripararsi. Anzi servirebbe nei prossimi giorni da parte del Governo un ultimo sforzo su coprifuoco, da ridurre o abolire, naturalmente facendo anche appello al senso di responsabilità dei cittadini.

«L’Esecutivo nazionale di Cambiamo – spiega la Pacifico – chiede al governo di accelerare sulle riaperture e sul restringimento del coprifuoco. Avevamo visto giusto fin dall’inizio – prosegue – nell’avanzare proposte specifiche affinché, sempre e comunque in sicurezza, si potessero riaprire attività imprenditoriali e commerciali.

Se le condizioni lo permettono è ora di restringere o abolire il coprifuoco e consentire a ristoratori, baristi e altri esercenti di operare a pieno regime. Quanto invece al piano vaccinale – conclude – ci uniamo al presidente Toti nella richiesta di vaccinazioni specifiche e puntuali non solo per le isole ma per tutti i luoghi remoti e difficili da raggiungere del Paese. Non ci devono essere luoghi di seria A e altri di serie B. Anche le piccole località di montagna, con presidi sanitari minimi, hanno diritto alle vaccinazioni e alla sicurezza».

