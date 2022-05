Granato: “I furbetti del RdC sono quindi una minoranza”

In molti pensano: il #redditodicittadinanza (RdC) va soprattutto nelle tasche di imbroglioni e criminali.

Il potere mediatico ce lo ripete ogni giorno. Basta andare su google e sono migliaia gli articoli che denunciano i “furbetti del RdC.

È una percezione che rispecchia la realtà?

Passiamo ai fatti

BENEFICIARI: Nei primi tre mesi del 2022 il #redditodicittadinanza è stato percepito da più di un milione di nuclei (1.473.045 per l’esattezza) per un totale di più di tre milioni di persone coinvolte (3.267.007, secondo i dati INPS).

IMPORTO MEDIO: L’importo medio è di 559,09€.

TRUFFE: Con un comunicato stampa del 21 giugno 2021 il Comando Generale della Guardia di Finanza dichiara che i controlli sul RdC “hanno permesso di intercettare oltre 50 milioni indebitamente percepiti” e “di denunciare […] 5.868 soggetti”.

I 50 milioni truffati sono pari allo 0,7% del totale della spesa annuale per il RdC. I 5.868 denunciati rappresentano lo 0,3% del totale dei nuclei percettori del RdC.

Se sommiamo i controlli effettuati nel 2020 e 2021 da Carabinieri e Guardia di Finanza le truffe sono pari a 174 milioni in 2 anni. Meno di 90 milioni all’anno, su un totale di circa 7 miliardi. Cioè l’1%.

I “furbetti del RdC” sono quindi una minoranza

Odiosa quanto vogliamo – chi possiede Ferrari e case di lusso e percepisce il RdC è un nemico del popolo!, ma minoranza.

E allora perché la percezione così diffusa è che la maggioranza dei percettori sia in realtà delinquente? Perché il potere mediatico agisce ogni giorno per criminalizzare la misura e costruire odio sociale nei confronti di chi ne beneficia. Che è la parte più sofferente della nostra popolazione.

Immaginate una campagna d’odio quotidiana contro i “furbetti dei bonus casa” (4 miliardi di euro truffati su 17,8 per il solo Superbonus 110%) o contro chi sfrutta il lavoro nero o contro gli imprenditori che truffano sulla cassa integrazione.

Il nostro odio risparmiamolo per i veri nemici della nostra gente e non lo scarichiamo addosso a chi, invece, è parte della nostra comunità di destino.

“Se non state attenti, i media vi faranno odiare le persone che vengono oppresse e amare quelle che opprimono”.

Malcom X



