GdF Milano, reati fallimentari e market abuse

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, stanno eseguendo un provvedimento cautelare di natura personale emesso dal G.I.P. nei confronti di 5 soggetti (n. 1 custodia cautelare in carcere, n. 2 arresti domiciliari, n. 2 misure interdittive del divieto temporaneo di esercitare qualsiasi impresa e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche), nonché – attraverso il canale rogatoriale – il sequestro preventivo di oltre 4 milioni di euro, in relazione alla commissione di reati fallimentari e di insider trading.

Complesso capillare

Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, hanno consentito di ricostruire un complesso e capillare sistema distrattivo, nell’ambito di procedure concorsuali, realizzato da un imprenditore ligure residente in Svizzera, già Presidente del C.d.A. di un noto gruppo societario, di rilevanza nazionale, operante nel settore dei servizi di pubblica utilità di raccolta e gestione dei rifiuti.

In particolare, la capogruppo è una società per azioni quotata alla Borsa di Milano – segmento “FTSE Italia Small Cap” – mercato regolamentato appartenente al MTA di Borsa Italiana – ed è a sua volta controllata da una holding di diritto elvetico.

Gli indagati, consapevoli dello stato di forte tensione finanziaria e di conclamato dissesto economico in cui versavano tutte le società del Gruppo, che presentava nel 2021 un indebitamento complessivo pari ad oltre 400 milioni di euro – di cui circa 200 nei confronti dell’Erario – avrebbero infatti effettuato, nel tempo, reiterate operazioni distrattive.

Nello specifico

Nello specifico, è emerso il “drenaggio” di ingenti somme di denaro dalle casse del Gruppo societario – ammesso nel marzo del 2021 alla procedura di Amministrazione Straordinaria – in relazione:

– al pagamento di supposti crediti, attraverso l’ideazione di complesse operazioni di cessione degli stessi, che hanno visto l’interposizione di una società cipriota allo scopo di consentire la “canalizzazione” di consistenti somme di denaro su conti svizzeri riconducibili al “dominus” del Gruppo;

– alla simulata cessione di un immobile da parte di una società ligure, riconducibile sempre a quest’ultimo, nell’ambito della quale è stato rilevato il pagamento di una caparra, pari alla quasi totalità del prezzo di vendita, senza che sia mai stato stipulato il contratto definitivo.

All’approssimarsi della richiesta di accesso all’istituto dell’Amministrazione Straordinaria, il predetto azionista di riferimento, sfruttando informazioni privilegiate in suo possesso (rappresentate dalla conoscenza dell’avvenuta presentazione di istanze di fallimento nei confronti di due società del Gruppo), avrebbe quindi effettuato – per il tramite di una “fiduciaria” italiana – operazioni di vendita delle azioni detenute nella società capogruppo “quotata”, prima della sospensione di quest’ultima dalle negoziazioni, evitando, in tal modo, una perdita pari a circa 200.000 euro.

Azione di servizio

L’azione di servizio, svolta in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria, testimonia l’impegno quotidianamente profuso dal Corpo, quale presidio della sicurezza economico-finanziaria del Paese, ai fini dell’individuazione e del contrasto ai reati fallimentari e di “market abuse”, a tutela del corretto funzionamento dei mercati e degli imprenditori onesti, che possono essere particolarmente danneggiati da forme di concorrenza sleale o vere e proprie condotte illecite a danno dell’integrità dei mercati finanziari.

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Milano, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021.



