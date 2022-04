Laurenzano, PaP: “L’ inflazione non pesa in modo uguale su tutta la popolazione”

L’ aumento dei prezzi grava maggiormente su chi ha minore capacità di spesa e spende gran parte del proprio reddito per beni e servizi di prima necessità.

L’ Istat dal 2013 analizza il diverso impatto dell’inflazione sulle famiglie che vengono divise, in base alla capacità di spesa, in 5 fasce.

Nel primo trimestre del 2022 l’inflazione per il 20% più povero è stata dell’ 8,3% mentre per il 20% più ricco del 4,9%.

Da quando l’istituto di statistica effettua tale misurazione non c’era mai stata una divaricazione tanto ampia.

La situazione peggiora enormemente se si escludono i servizi e si prendono in considerazione solo i beni

La distanza tra i più ricchi e i più poveri diventa, infatti, di oltre 5 punti percentuali rispettivamente 6,9% e 12,1%.

Questo trend va avanti dal secondo trimestre del 2021 e sta ulteriormente aumentando i livelli di diseguaglianza nel nostro Paese.

Si tratta di una vera e propria emergenza a cui si dovrebbe far fronte con una imponente manovra di redistribuzione.

Al momento il governo ha messo in campo solo il bonus bollette per chi ha un Isee fino a 12.000 euro.

Si tratta di un provvedimento totalmente insufficiente perché riguarda solo una componente della spesa delle famiglie ed è destinata a una piccola parte della popolazione.



