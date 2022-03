Senti chi parla, tutto il cinema di Romics

L’Area Cinema torna sul palco del Padiglione 5 di Romics, nel Movie Village che ospiterà i titoli più importanti in arrivo in sala in primavera e all’inizio dell’estate.

Tre i focus di questa edizione: le “voci” italiane del grande schermo, il rapporto tra film e altri media, e i “segreti” della creazione di grandi blockbuster e produzioni indipendenti. Tanti i titoli protagonisti di questa edizione con incontri con artisti ed esperti, sneak preview e materiali in anteprima. Ad Animali Fantastici – I segreti di Silente (in sala dal 13 aprile) è dedicata una mostra di opere ispirate al Wizarding World, realizzata con una collaborazione tra Warner Bros. Entertainment Italia e i giovani illustratori dell’Istituto Europeo di Design di Roma, oltre a un panel alla presenza della voce italiana di Newt Scamander, Davide Perino, e Andrea Salvatori (Il racconto dei racconti, Zoolander, Tomb Raider), talento italiano della creazione di Animali Fantastici in digitale con Eva Carducci (giornalista freelance).

Grandi voci anche nelle attività dedicate all’uscita di SONIC 2 – Il Film (in sala dal 7 aprile, per la regia di Jeff Fowler distribuito da Eagle Pictures), col doppiatore protagonista Renato Novara insieme a giornalisti di cinema e videogames e a Yuri Perrini, Lead Animator per film e serie con interazione tra attori e creature in CGI. Sarà poi il tempo per un salto nella preistoria con la prima attività press dedicata a Jurassic World – Il Dominio con la partecipazione straordinaria di Steve Brusatte, il nuovo paleontologo che ha orientato il lavoro della troupe nel terzo capitolo del franchise in uscita il prossimo luglio, in collaborazione con Universal Pictures International Italy.

Durante il panel saranno proiettati alcuni minuti del film e il cortometraggio Battle of Big Rock, sempre per la regia di Colin Trevorrow. Per il cinema italiano, spazio al film d’autore infine con Carne Fredda, una produzione Adler Entertainment e Red on, esordio alla regia di Roberto Recchioni, che mostrerà in anteprima le prime immagini della sua opera, e per la serie d’incontri “Attori e attrici ‘di genere’” il pubblico di Romics dialogherà con Cristiana Dell’Anna (Gomorra, È stata la mano di Dio, Piove) protagonista del crime e del new horror italiano.

Ai Supereroi saranno dedicate due attività “metastoriche”: una celebrazione del successo dell’Inverno: Spider-man: No Way Home, con un incontro dedicato al metaverso proposto nel film, in collaborazione con Eagle Pictures in occasione dell’uscita per l’Home Entertainment, e una celebrazione dell’immaginario DC Comics tra cinema e fumetti per il decennale del gruppo di Gotham Shadow, con un panel in cui sarà ospite la disegnatrice italiana Emanuela Lupacchino. Tornano infine nel Movie Village le divertenti installazioni proposte dalle major: un green screen per proiettarsi magicamente nell’universo di Animali fantastici con Il Ballo Della Manticora e un divertente photocall dedicato agli imprendibili protagonisti di Sonic 2 – Il Film.

Omaggio, infine, alle colonne sonore per il cinema con il Romics Special Cinema dell’edizione primaverile del 2022 Michele Braga, giovane compositore già vincitore di Nastro d’Argento e Ciak d’Oro e autore della musica per registi quali Gabriele Mainetti, Matteo Garrone, Carlo Verdone, Sidney Sibilia con film quali: Freaks Out, Smetto Quando voglio, Dogman, Lo chiamavano Jeeg Robot.