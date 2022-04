Romics 2022, oltre 100mila visitatori per la manifestazione più partecipata dopo l’emergenza

Si è conclusa la XXVIII edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games che ha visto la partecipazione in presenza del pubblico dal 7 al 10 aprile 2022 presso Fiera Roma. La manifestazione ha registrato una straordinaria partecipazione con 2 sold out e oltre 100mila visitatori totali durante i quattro giorni della kermesse, facendone l’evento più partecipato a Roma dopo l’emergenza pandemica. Grazie alla collaborazione di partner istituzionali, espositori, autori, case editrici e case di produzione, si è offerta al pubblico l’opportunità di vivere una manifestazione capace di convogliare le passioni del pubblico di giovani e meno giovani, in un denso programma di eventi e incontri culturali.

In questa edizione le premiazioni dei Romics d’Oro hanno avuto come protagonisti due illustri personaggi, la fumettista Laura Scarpa e il giornalista Vincenzo Mollica, due figure poliedriche che hanno celebrato la loro quarantennale carriera artistica. La ventesima edizione del Premio Romics del Fumetto realizzato col patrocinio del Centro per il libro e la lettura, ha assegnato, tra gli altri, il Gran Premio a Paco Roca con Ritorno all’Eden (Tunuè), il Premio Speciale della Giuria con Quaderni Russi. Sulle tracce di Anna Politkovskaja e Quaderni Ucraini. Le radici del conflitto di Igort (Oblomov edizioni) e il Premio Nuovi Talenti a Sonno con Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli). Alla presenza di Lorenzo Albertelli, Consuelo Lo Vecchio, il maestro Vince Tempera e Mirko Fabbreschi il lancio del Premio Romics Musica per Immagini, nuovo progetto che ad ottobre vedrà l’assegnazione del Premio alla Carriera Luigi Albertelli e del Premio della Critica Andrea Lo Vecchio. Di particolare importanza l’iniziativa LupicsForPeace che ha visto grandi artisti tra cui Arianna Rea, Fabrizio Spadini, Marco Gervasio, Simple&Madama, Massimo Rotundo e tanti altri cimentarsi nella realizzazione di disegni a tema pace sul wall appositamente installato, nel quale anche i visitatori hanno potuto lasciare il segno. La Regione Lazio, in collaborazione con Romics e con Scuola Romana dei Fumetti, hanno dato vita ad una nuova edizione di LazioComics – Land of Heroes Sketch Battle che ha saputo richiamare l’attenzione di un folto numero di partecipanti.

Sui palchi di Romics City (Pad 7) e Movie Village (Pad 5) si sono alternati ospiti di spicco del mondo del fumetto come Giorgio Cavazzano, Sio, Pera Toons, Milo Manara, Alex Bertani, Emmanuele Baccinelli, Matteo Venerus, Maurane Mazars, Luciana Cimino, Gianni Maritati, Sergio Algozzino, Elena Casagrande, Rita Petruccioli, Mauro Uzzeo, Emanuela Lupacchino e del cinema, come i Manetti Bros. e le attrici Cristiana Dell’Anna e Federica Sabatini (Suburra), Roberto Recchioni, Michele Braga, Marco Patrignani, Davide Perino, Renato Novara e Steve Brusatte. I grandi titoli delle major lanciati in fiera: Jurassic World: il dominio (Universal Pictures International Italy), Sonic 2- il film (Eagle Pictures) e Animali fantastici – I segreti di Silente (Warner Bros. Entertainment Italia). Negli eventi speciali, tra i tanti presenti alla manifestazione il rapper Shade, Barbascura X, Licia Troisi, Sonia Ceriola, Le Coliche, Kendal, Kirio1984, Beatrice Lorenzi, Capitan Artiglio, Mangaka96, Simone Cicalone, Chiara Becchimanzi, Douglas Meakin, Fabrizio Mazzotta, Giorgio Locuratolo, Enrico Fornaroli. Durante la manifestazione è stato anche trasmesso il messaggio del Ministro Giapponese, Mr Wakamiya che ha testimoniato l’entusiasmo e il supporto per l’evento di I.O.E.A., della quale Romics è membro fondatore. La manifestazione è stata caratterizzata da un susseguirsi di live drawing, signing session, dimostrazioni di disegno digitale, tornei di videogiochi e di carte, dibattiti e interviste, performance musicali e artistiche, meet & greet, mostre, omaggi ad autori e raduni cosplay. Romics ringrazia tutti i partner, gli ospiti, le realtà presenti, le istituzioni e soprattutto il pubblico accorso numeroso per aver reso possibile la realizzazione di questa edizione.

Gli organizzatori danno appuntamento a tutti alla XXIX edizione di Romics che si terrà dal 6 al 9 ottobre 2022 presso Fiera Roma.

