Romics 2022, le iniziative in programma

Marco Cattaneo, telecronista Sky, DaZn e Amazon Prime Video e conduttore di programmi di calcio per bambini presenterà per Gallucci Editore l’activity book Gioca la tua partita atteso da tutti gli appassionati di calcio, grandi e piccini, per scoprire le squadre di calcio che parteciperanno alla coppa del mondo; modera Antonio Ranalli.

Il pubblico verrà proiettato in un incredibile multiverso

Il pubblico del Romics verrà proiettato in un incredibile multiverso abitato da creature affascinanti, pianeti boscosi e mondi di ghiaccio con il nuovo attesissimo libro di Licia Troisi, che, accompagnata da due cosplayer dei suoi personaggi, presenterà Poe – la nocchiera del tempo (Rizzoli Libri). Barbascura X, youtuber creatore di Scienza Brutta e vincitore del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2020 presenterà il libro La versione del tardigrado improbabile nell’incontro Storia della casualità nella vita (DeAgostini) un racconto sugli incredibili casi che hanno dato origine all’universo e alla vita sulla Terra; al termine dell’evento l’autore incontrerà i fan e firmerà le copie del volume.

Tanti gli appuntamenti dedicati ai Manga, agli anime, ai webtoon

Tanti gli appuntamenti dedicati ai Manga, agli anime, ai webtoon, tutte le novità dall’estremo oriente. Attraverso dialoghi, racconti, domande e disegno live viaggeremo nella storia del manga e nelle rivoluzioni del fumetto nell’incontro Anche tu sei un otaku? dove insieme a Maurizio Iorio in arte Kirio 1984 e Capitan Artiglio rispettivamente autore e disegnatore del libro Anche mio nonno era un Otaku (Mondadori Electa, collana ElectaJunior) scopriremo ogni segreto del manga. Modera la content creator Beatrice Lorenzi protagonista anche di un secondo appuntamento che vedrà la sua conduzione: Alla scoperta di Jundo tra Webtoon cinesi e Webcomic originali italiani, che ci porterà a conoscere Jundo, la nuova piattaforma italiana di Webtoon cinesi e coreani insieme al fondatore Lorenzo Carucci, all’editor Gabriele Mareri e Fabio Malpelo autore di Kamikaze. Andrea Yuu Dentuto mangaka e animatore, storiografo italiano di Lupin III sarà protagonista di due incontri in programma: nel primo, coordinato da Alessandro Falciatore di Animeclick, tra foto inedite e racconti omaggerà il grande pioniere dell’animazione giapponese Yasuo Ohtsuka, nel secondo presenterà insieme al consulente Germano Massenzio e Adriano Forgione editor per Nippon Shock Edizioni il secondo volume di Losers. Ripercorreremo la storia recente degli adattamenti anime e lungometraggi animati giapponesi in Italia con Gualtiero ‘Shito’ Cannarsi, traduttore e adattatore, e Alessandro Bottero. La casa editrice J-Pop Manga e la full service film company Dynit presenteranno tutte le loro prossime uscite e i progetti del 2022.

La Scuola Romana dei Fumetti

La Scuola Romana dei Fumetti presenterà il volume da loro realizzato con la collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia Accattoni, Vitelloni e Zombi – il Neorealismo rivisitato a fumetti (Ultra Edizioni), un racconto di dieci capolavori del Neorealismo, opere di De Sica, Zavattini, Fellini, Germi e altri maestri che hanno segnato la storia del cinema. I fenomeni del momento Pera Comics, Simple&Madama e Sio saranno i grandi protagonisti di un evento che con disegni live, racconti e aneddoti legati alle lore ultime famosissime opere analizzeranno il cambiamento nei linguaggi dei comics. Le case editrici Astromica e Rw Edizioni annunceranno la loro partnership con l’obbiettivo di portare il meglio del panorama fumettistico autoriale italiano in tutte le librerie e fumetterie presenti sul territorio nazionale.

In occasione dell’anniversario dei 100 anni della costituzione dell’Aeronautica Militare, che cadrà nel 2023, l’Arma Azzurra presenterà l’uscita di una collana a fumetti composta da 12 volumi, che riprendono alcuni momenti storici di particolare rilievo. Per ricordare la storia della migrazione italiana in Svizzera e in Belgio, il panel Fumetti & italiani all’estero: due storie fra Belgio e Svizzera, con la presentazione dei volumi Una storia importante e Celeste, bambina nascosta – Storia della migrazione italiana in Svizzera realizzati dai Comites di Berna e Bruxelles, d’intesa con l’Ambasciata d’Italia e col finanziamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con gli autori e Luigi Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’estero del MAECI.

Omaggio al grande fumetto d’autore: Mario Carìa 1934-2001

Nell’incontro Omaggio al grande fumetto d’autore: Mario Carìa 1934-2001 l’autore del saggio L’avventura artistica di Mario Carìa Gianni Maritati, giornalista Rai e scrittore, omaggerà Mario Carìa, una figura di spicco ingiustamente dimenticata nella storia del fumetto e dell’illustrazione italiana. Il Re del freestyle Shade presenterà il suo primo fumetto La fabbrica dei rapper (DeAgostini) insieme all’illustratore Roberto D’Agnano e lo sceneggiatore Lorenzo La Neve, tra fumetto, disegni live, musica e barre rap dal vivo il pubblico verrà coinvolto in un’avventura esilarante moderata da Mirko Fabbreschi de I Raggi Fotonici; il giovane rapper attenderà inoltre i suoi fan per firmare le copie del suo fumetto. Sempre per la casa editrice DeAgostini Jennifer Puddu, youtuber molto seguita per le sue storie e i video ambientati nel mondo di Roblox, incontrerà i fan e firmerà le copie del suo libro Nella Roblox School con Jennifer Puddu.

Per gli amanti del doppiaggio

Per gli amanti del doppiaggio due incontri speciali: il primo ci porterà alla scoperta dei segreti e del dietro le quinte della professione del doppiatore con Max Alto, il secondo Dentro la voce – il doppiaggio tra arte e scienza, dove il team medico-sanitario di Vocologica, mostrerà al pubblico cosa succede all’interno di un doppiatore mentre dà voce ai suoi personaggi. Prenderanno parte all’incontro la dott.ssa Chiara Falanga, foniatra, ed il dott. Daniele Apredda, logopedista insieme a Fabrizio Mazzotta, Renato Novara e Mirko Fabbreschi.

Tra gli eventi speciali dedicati a grandi e piccini un momento musicale speciale alla presenza di Sergio Algozzino e Douglas Meakin, che presenteranno il nuovissimo disco da loro interpretato e ideato Per un pugno di sigle; l’icona degli anni 90 Sonia Ceriola intratterrà il pubblico con Simone Cicalone, Le Coliche, Chiara Becchimanzi, Mandark e Lele Sarallo in un divertente talk che metterà a confronto diverse generazioni per analizzare le differenze dell’impatto educativo nei cartoni animati degli anni 70’ 80’ e 90’ fino ai 2000.

Divertimento assicurato nelle aree di intrattenimento dedicate al game e card game

Divertimento assicurato nelle aree di intrattenimento dedicate al game e card game: quattro giorni di attività, eventi, talent e tornei per coinvolgere di nuovo il pubblico attraverso momenti di svago, condivisione e divertimento con oltre cento postazioni gaming. Per gli amanti del card game, Game Trade presenterà due nuovissimi titoli: Dragon Ball Super Card Game, un gioco di carte con personaggi che provengono da moltissime altre serie di Dragon Ball e Digimon Card Game un gioco di carte con personaggi del famosissimo anime giapponese.

Stay Nerd, tra i media partner dell’evento, propone due appuntamenti nell’ambito videoludico: nell’incontro Da Lara Croft ad Aloy: la rappresentazione femminile nel videogioco e il caso Horizon Forbidden West analizzeremo insieme a Luca Marinelli Brambilla, Fortuna Imperatore, Fabrizia Malgieri e Lorena Rao il ruolo della figura femminile nei videogiochi, e Space Bugs: i mostri della fantascienza videoludica spiegati da un entomologo, con Fulvio Giachino dove si affronterà il tema della verosimiglianza delle creature aliene presenti nell’immaginario fantascientifico. Moltissimi i tornei organizzati da Videogiochi per passione dove i gamer più appassionati potranno sfidare i propri amici e competere in diverse gare in cui mettersi in gioco e mostrare le loro abilità in Super Smash Bros su Nintendo Switch e FIFA 22 e Tekken 7 su Playstation.

GameOver con 50 postazioni gaming pc di ultima generazione con schede grafiche RTX serie 3000 e le nuove AMD di Sapphire con i migliori titoli a cui giocare online, tra cui League of Legends, Fortnite, Fifa e molti altri. Per rivivere la storia dei videogiochi e provare in prima persona opere interattive che hanno segnato intere generazioni, presso l’area Vigamus, i visitatori potranno provare dal NES al Mega Drive, passando per il Commodore 64 e il Vectrex. Inoltre, tra le postazioni saranno presenti anche console di ultima generazione, come PlayStation 5 e Xbox Series X, giocabili gratuitamente. Non mancheranno anche degli angoli dedicati specificatamente alla realtà virtuale, nei quali il pubblico potrà accedere per vivere in prima persona delle esperienze uniche e immersive.

Diverse postazioni, tra retro, attuali e VR, verranno utilizzate attivamente durante i quattro giorni per portare avanti iniziative e tornei dedicati ad alcuni titoli selezionati. I classici videogiochi arcade da sala anni ’80 e ’90 tra cui Space Invaders, PacMan, StreetFighter e molti altri saranno a disposizione dei visitatori. Divertimento, musica e game offrirà lo spazio di Arcade and Food con tornei di retrogaming, show d’intrattenimento e performance di cartoon cover band. I ragazzi del team esport di GL17CH faranno una sessione di allenamento live dal loro stand e live sul canale della multigaming giocando con i presenti e con ospiti. Tra i talent presenti, pronti per accogliere amici e fans, Litzuh, Rocket, Xbrusche, Tembius, Puski, Flokox, Fabiegatw, Maestre a cubetti, autrici di A scuola con Minecraft (Giunti edizioni), il TikToker Justsimbaaa, Violetta Rocks, Alberto Pagnotta, Maurizio Iorio (Kirio), Luca Molinaro (Mangaka), Valentina Ariete, Antony Agostini (Tonysenpai), Luca Favilla, Beatrice Lorenzi e molti altri.