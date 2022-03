Romics, gli eventi speciali e le anteprime

Tra le iniziative in programma al Romics un grande omaggio a Michelangelo La Neve, scrittore per il fumetto, il cinema e la televisione nell’incontro Il fumetto al cinema: Michelangelo La Neve (Da Martin Mystère al film Diabolik) curato dalla Scuola Romana dei Fumetti, con l’intervento de i Manetti bros, durante il quale, con la partecipazione di colleghi e addetti ai lavori racconteremo il rapporto tra cinema e fumetto nelle opere di La Neve.

Dagli esordi sulle riviste, per giungere a Dylan Dog e Martin Mystère, fino alla collaborazione con i Manetti bros., sui film Song’e Napule, Ammore e Malavita, e al recente Diabolik, di cui firma insieme ai registi anche la trasposizione a fumetti. I paperi disneiani arrivano a Roma con la presentazione in anteprima della storia Gli Urbani Paperi con il panel Paperi…a Roma! dove insieme agli autori Matteo Venerus, Emmanuele Baccinelli e il direttore di Topolino Alex Bertani scopriremo le insidie, le trame del Senato, i nemici imprevisti e i processi nel Foro che gli <<urbani>> paperi si troveranno a vivere nella città eterna. Modera l’incontro Valeria Arnaldi. In anteprima speciale con Gli Urbani Paperi saranno visionabili inoltre le tavole inedite della nuova storia del settimanale Topolino, realizzate dagli autori Matteo Venerus e Emmanuele Baccinelli. Un evento di approfondimento dell’arte contemporanea tra musica, arte e doppiaggio con Fabrizio Spadini, Fabrizio Guerrini, Alessio Calestani, Enrico Fornaroli, Giorgio Locuratolo, Fabrizio Mazzotta e I Raggi Fotonici.

La parola alla matita affronteremo il tema della diversità, dell’inclusione, della parità dei diritti contro ogni forma di razzismo o di discriminazione grazie alle opere di autori ed autrici che hanno affrontato con grande sensibilità queste tematiche: l’opera fresca e dinamica di Maurane Mazars, autrice di Dance; l’opera di Sergio Algozzino Myrna e il tocco della morte e Nellie Bly con i disegni di Algozzino e la sceneggiatura di Luciana Cimino e l’opera straordinaria di Laura Scarpa, come autrice ed editrice da sempre sensibile ai temi più urgenti della nostra contemporaneità.

Modera Francesca Torre di Stay Nerd. Fanucci Editore festeggia 50 anni con la nascita di una nuova collana dedicata ai Graphic Novel che verrà presentata in anteprima con il lancio dei primi quattro volumi, realizzati in collaborazione con la Scuola Romana dei Fumetti. All’evento parteciperanno: Sergio Fanucci, Stefano Santarelli, Alessandro Ruggieri, Jacopo Angelini, Mirko Milone, Federico Mele, Yoshiko Watanabe, Valerio Forconi, Chiara Iacobelli. A seguire gli autori di Fanucci Comics, gli insegnanti ed ex allievi della SRF saranno protagonisti di una performance live con disegni dal vivo. Prosegue la collaborazione con MeFu – Mestieri del Fumetto (Associazione di rappresentanza e valorizzazione dei fumettisti italiani) che nell’incontro E così, vuoi diventare fumettista… propone una riflessione sulle possibilità e difficoltà che si presentano a chi vuole approcciarsi al mondo della nona arte attraverso l’esperienza di quattro fumettistə: Elena Casagrande, Lorenzo De Felici, Rita Petruccioli e Mauro Uzzeo. Moderano l’incontro Francesco Archidiacono e Claudia Palescandolo.

Confermato il grandissimo e importante spazio dell’Artist Alley dedicato ad autori, autrici e alle più grandi matite del fumetto italiano ed internazionale con la partecipazione di Sergio Algozzino, Francesco Barbieri, Michela Cacciatore, Rachele Cecere in arte Milky Rosy, Moreno Chiacchiera, Giorgia De Salvo, Livia De Simone, Massimo Di Leo, Mattia Di Meo, Maurizio Di Vincenzo, Cristina Fabris, Francesca Ficorilli, Susanna Mariani, Denis Medri, Federico Mele, Pierluigi Minotti, Michele Pasta, Valerio Piccioni, Andrea Pompeo, Fernando Proietti, Fabio Ramacci, Piero Ruggieri, Alessandro Santoro, Enrico Simonato, Alessia Trunfio, Eva Villa, Francesca Kaisy Vivaldi, Federica Manfredi e Wally Pain.